"Вулверхэмптон" сыграет со "Слованом" без зрителей
Свой следующий матч в Лиге Европы — в гостях у "Слована" 24 октября — "Вулверхэмптон" сыграет на пустом стадионе.
Полное закрытие стадиона стало наказанием для "Слована" со стороны УЕФА за расистские кричалки, что скандировали фанаты клуба из Братиславы на матче против ПАОКа в августе.
Словацкий клуб пытался оспорить это наказание, однако УЕФА отклонил апелляцию и оставил санкции в силе.
Как уточняет BBC, на матч против "волков" будут допущены только зрители в возрасте не старше 14 лет. Запрет для взрослых распространяется и на поклонников гостевой команды, поэтому подопечные Нуну Эшпириту Санту останутся без поддержки.
Добавим, что в данный момент "Слован" возглавляет Группу K Лиги Европы, набрав четыре очка в двух матчах. "Вулверхэмптон" находится в одном балле позади.
09.10.2019 22:00
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У этих долбоебов конкретно чердак улетел по теме "расизма"
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хуефа в своём пидрильном стиле
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