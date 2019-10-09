"Вулверхэмптон" сыграет со "Слованом" без зрителей

Вулверхэмптон Свой следующий матч в Лиге Европы — в гостях у "Слована" 24 октября — "Вулверхэмптон" сыграет на пустом стадионе.

Полное закрытие стадиона стало наказанием для "Слована" со стороны УЕФА за расистские кричалки, что скандировали фанаты клуба из Братиславы на матче против ПАОКа в августе.

Словацкий клуб пытался оспорить это наказание, однако УЕФА отклонил апелляцию и оставил санкции в силе.

Как уточняет BBC, на матч против "волков" будут допущены только зрители в возрасте не старше 14 лет. Запрет для взрослых распространяется и на поклонников гостевой команды, поэтому подопечные Нуну Эшпириту Санту останутся без поддержки.

Добавим, что в данный момент "Слован" возглавляет Группу K Лиги Европы, набрав четыре очка в двух матчах. "Вулверхэмптон" находится в одном балле позади.


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы, Слован

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. steveg8 09.10.2019 23:04 # steveg8
    У этих долбоебов конкретно чердак улетел по теме "расизма"

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  2. mancunia-planet 09.10.2019 22:11 # mancunia-planet
    хуефа в своём пидрильном стиле

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