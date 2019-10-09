"Вулверхэмптон" сыграет со "Слованом" без зрителей

Свой следующий матч в Лиге Европы — в гостях у "Слована" 24 октября — "Вулверхэмптон" сыграет на пустом стадионе.



Полное закрытие стадиона стало наказанием для "Слована" со стороны УЕФА за расистские кричалки, что скандировали фанаты клуба из Братиславы на матче против ПАОКа в августе.



Словацкий клуб пытался оспорить это наказание, однако УЕФА отклонил апелляцию и оставил санкции в силе.



Как уточняет BBC, на матч против "волков" будут допущены только зрители в возрасте не старше 14 лет. Запрет для взрослых распространяется и на поклонников гостевой команды, поэтому подопечные Нуну Эшпириту Санту останутся без поддержки.



Добавим, что в данный момент "Слован" возглавляет Группу K Лиги Европы, набрав четыре очка в двух матчах. "Вулверхэмптон" находится в одном балле позади.