Гранды Премьер-Лиги могут побороться за Мюллера в январе

Нападающий Томас Мюллер сообщил "Баварии" о своем желании уйти в январе, и это событие не осталось незамеченным со стороны грандов Премьер-Лиги.

За 11 лет в Мюнхене Мюллер выиграл восемь титулов Бундеслиги, пять Кубков Германии, а также трофей Лиги Чемпионов в 2013 году.



Однако в этом сезоне Томас перестал проходить в стартовый состав "Баварии". Главный тренер Нико Ковач не очень-то доверяет Мюллеру, предпочитая тому арендованного у "Барселоны" Филиппе Коутиньо.



Мюллер начинал на лавке все пять матчей своего клуба, и это заставило 30-летнего немца задуматься об отъезде из Мюнхена. Как сообщает Bild, Томас уже поставил в известность об этом руководство "Баварии".



В прошлом Мюллера неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу. Пресса сватала Томаса в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал", и сейчас, возможно, настал подходящий момент для этого.



Правда, по информации Sky Sports, "Бавария" не хочет расставаться с игроком сборной Германии, продолжая считать того "незаменимым". Более того, немецкий гранд даже готов продлить рассчитанный до июня 2021 контракт Мюллера.