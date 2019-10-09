Магуайр: "Судите обо мне через пять-шесть лет"

Защитник Харри Магуайр призвал делать выводы о его игре за "Манчестер Юнайтед" только через пять или шесть лет.

Минувшим летом "красные дьяволы" сделали Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов. Однако эта инвестиция не решила все проблемы "Юнайтед", который выдал свой худший старт сезона за последние 30 лет.



И хотя "Юнайтед" не может выиграть на выезде уже 11 матчей кряду во всех турнирах, а в Премьер-Лиге одержал только четыре победы после подписания постоянного контракта с Оле Гуннаром Сульшером в марте, Магуайр убежден, что он и его партнеры по команде обречены на успех.



"У меня долгосрочные планы здесь, и это самое важное. Пройдет пять шесть лет — тогда и судите обо мне, был я успешен в это клубе или нет".



"Лично я убежден и полон уверенности, что добьюсь успеха за эти пять или шесть лет. Уверен, у меня здесь будет очень, очень много хороших моментов".



"Нам нужно продолжать прогрессировать как команде, а не только индивидуально. Мне кажется, если мы будем становиться лучше как команда, то прибавлю и я в отдельности", – сообщил Магуайр Inside United.