"Юнайтед" задумывается о покупке Рубена Диаша

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приглашение Рубена Диаша из "Бенфики" на роль партнера Харри Магуайра по центру обороны.

Минувшим летом "красные дьяволы" крупно потратились на Харри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку, что, казалось бы, должно было придать обороне команды завершенный вид.



Однако португальское издание Record утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" находится в поисках более классного партнера для Магуайра, нежели Виктор Линделеф — одной покупкой Харри решить все проблемы в обороне не удалось.



Грядущим летом Диаш может оказаться в эпицентре битвы богатейших клубов Европы. Интерес к Рубену, помимо "Юнайтед", также приписывают "Ювентусу" и "Атлетико". А перед стартом этого сезона заполучить 22-летнего защитника пытался "Вулверхэмптон".



В данный момент сам Диаш стоит на пороге важного решения. Рубену предстоит выбрать между новым контрактом с "Бенфикой" и уходом на повышение, благо его действующее соглашение предусматривает фиксированные отступные в 60 миллионов фунтов.