Бернарду Силва получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения в расизме

Бернарду Силва Плеймейкер "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения FA по поводу твита с содержанием расистского характера о своем одноклубнике Бенжамене Менде.

Напомним, неделю назад Ассоциация обвинила Силву в проявлении расизма, что карается дисквалификацией на срок до шести матчей.

Изначально 25-летнему португальцу надлежало признать свою вину или объяснить, почему он считает себя невиновным, до 9 октября.

Однако сегодня было объявлено, что Бернарду получил дополнительное время — до понедельника 21 октября.

Добавим, что ранее — еще в период расследования — Силва написал письмо в Ассоциацию по поводу своего провокационного твита. То же самое сделал и Менди, вступившись за своего друга и партнера по команде.

Твит Бернарду Силвы


Метки FA, Манчестер Сити, расизм, Силва

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 17:00

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  1. chr1s8rown 09.10.2019 19:10 # chr1s8rown
    просто закопайте этого пидора расиста.

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  2. liver4ever 09.10.2019 18:02 # liver4ever
    Честно, они сами расисты, из-за того, что эту шумиху поднимают

    Получается, когда белые (ох надеюсь так можно писать) сравнивают себя с кем-то из какой-либо рекламы, то всем плевать и ок

    А как наоборот, так сразу расизм, какого ***?? сами расисты

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  3. mancunia-planet 09.10.2019 17:02 # mancunia-planet
    Не выходи на поле, братан, бутцы на гвоздь. Не хватало ещё перед пидрами отчитываться.

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