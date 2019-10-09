Бернарду Силва получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения в расизме

Плеймейкер "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения FA по поводу твита с содержанием расистского характера о своем одноклубнике Бенжамене Менде.

Напомним, неделю назад Ассоциация обвинила Силву в проявлении расизма, что карается дисквалификацией на срок до шести матчей.



Изначально 25-летнему португальцу надлежало признать свою вину или объяснить, почему он считает себя невиновным, до 9 октября.



Однако сегодня было объявлено, что Бернарду получил дополнительное время — до понедельника 21 октября.



Добавим, что ранее — еще в период расследования — Силва написал письмо в Ассоциацию по поводу своего провокационного твита. То же самое сделал и Менди, вступившись за своего друга и партнера по команде.



