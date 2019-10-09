Бернарду Силва получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения в расизме
Плеймейкер "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения FA по поводу твита с содержанием расистского характера о своем одноклубнике Бенжамене Менде.
Напомним, неделю назад Ассоциация обвинила Силву в проявлении расизма, что карается дисквалификацией на срок до шести матчей.
Изначально 25-летнему португальцу надлежало признать свою вину или объяснить, почему он считает себя невиновным, до 9 октября.
Однако сегодня было объявлено, что Бернарду получил дополнительное время — до понедельника 21 октября.
Добавим, что ранее — еще в период расследования — Силва написал письмо в Ассоциацию по поводу своего провокационного твита. То же самое сделал и Менди, вступившись за своего друга и партнера по команде.
09.10.2019 17:00
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просто закопайте этого пидора расиста.
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Честно, они сами расисты, из-за того, что эту шумиху поднимают
Получается, когда белые (ох надеюсь так можно писать) сравнивают себя с кем-то из какой-либо рекламы, то всем плевать и ок
А как наоборот, так сразу расизм, какого ***?? сами расисты
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Не выходи на поле, братан, бутцы на гвоздь. Не хватало ещё перед пидрами отчитываться.
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