"Арсенал" и "Кристал Пэлас" интересуются Хван Хи Чханом
"Арсенал" и "Кристал Пэлас" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем австрийского "Ред Булл" Хван Хи Чхане.
Если прежде кто-либо из поклонников английского футбола и не слышал про Хвана, то на прошлой неделе определенно познакомился с талантливым игроком сборной Южной Кореи.
Хван вместе с "Ред Булл" едва не сотворили сенсацию на "Энфилде", потерпев поражение от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов со счетом 4:3. Хи Чхан блестяще провел тот матч, впрочем он выглядит так весь сезон.
Хван забил уже семь мячей и отдал 10 результативных передач в 11 матчах этой кампании, включая два гола в двух поединках группового этапа Лиги Чемпионов.
Как сообщает Daily Mail, за близким другом нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина следят многие европейские клубы, включая "Арсенал" и "Кристал Пэлас".
Если 23-летний Хван сохранит свою форму с дальнейшим течением сезона, ему не составит труда перейти в более серьезный клуб следующим летом.
09.10.2019 16:00
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Последние комментарии:
Этот собакоед лишил ван Дика девственности.
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Арсенал прям всех, кто обыгрывал ван дика покупают))
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За то что он обыграл ван дайка, его можно в лфк взять смело
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