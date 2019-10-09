"Арсенал" и "Кристал Пэлас" интересуются Хван Хи Чханом

Хван Хи Чхан "Арсенал" и "Кристал Пэлас" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем австрийского "Ред Булл" Хван Хи Чхане.

Если прежде кто-либо из поклонников английского футбола и не слышал про Хвана, то на прошлой неделе определенно познакомился с талантливым игроком сборной Южной Кореи.

Хван вместе с "Ред Булл" едва не сотворили сенсацию на "Энфилде", потерпев поражение от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов со счетом 4:3. Хи Чхан блестяще провел тот матч, впрочем он выглядит так весь сезон.

Хван забил уже семь мячей и отдал 10 результативных передач в 11 матчах этой кампании, включая два гола в двух поединках группового этапа Лиги Чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, за близким другом нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина следят многие европейские клубы, включая "Арсенал" и "Кристал Пэлас".

Если 23-летний Хван сохранит свою форму с дальнейшим течением сезона, ему не составит труда перейти в более серьезный клуб следующим летом.


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Ред Булл, Хван

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 16:00

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  1. brown-ale 09.10.2019 16:57 # brown-ale
    Этот собакоед лишил ван Дика девственности.

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  2. largo-winch 09.10.2019 16:31 # largo-winch
    Арсенал прям всех, кто обыгрывал ван дика покупают))

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  3. tursa 09.10.2019 16:02 # tursa
    За то что он обыграл ван дайка, его можно в лфк взять смело

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