Агент Сане ведет переговоры с "Баварией"

Лерой Сане Агент вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане провел встречу с "Баварией".

Минувшим летом "Бавария" устроила настоящую охоту на Сане, сумев вскружить голову своему соотечественнику. Однако после тяжелой травмы колена, полученной Лероем в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля", чемпионы Бундеслиги решили отложить этот трансфер.

Лишь недавно босс немецкого клуба Ули Хенесс поведал, что "Бавария" сохраняет интерес к Сане, и теперь это нашло свое подтверждение.

Как сообщает Bild недавно агент 23-летнего игрока сборной Германии Дэвид Гарднер встречался с близким "Баварии" итальянским посредником Джованни Бранчини.

Возвращение Сане на футбольное поле по-прежнему ожидается только в марте, однако "Бавария" может предпринять попытку купить Сане уже в январе.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 801

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 09.10.2019 16:54 # mcfc-fantactic
    Удачи! В АПЛ слишком тяжело для него,хотя ливер карал конешно.

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  2. lvrpool 09.10.2019 16:35 # lvrpool
    На серого червя похож

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  3. gerrard08 09.10.2019 15:50 # gerrard08
    Сколько немцев не корми, все равно на баварию смотрят.

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  4. pavlix76 09.10.2019 15:44 # pavlix76
    Ой, кто эта симпатичная девочка на фото?

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  5. alexomck 09.10.2019 15:29 # alexomck
    фз, что Обои травмат, что этот. ну Сане хоть что-то показывал.

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  6. steveg8 09.10.2019 15:12 # steveg8
    Зачем нацикам этот полукровка?

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  7. tigerpool 09.10.2019 15:12 # tigerpool
    Good luck!

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