Агент Сане ведет переговоры с "Баварией"
Агент вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане провел встречу с "Баварией".
Минувшим летом "Бавария" устроила настоящую охоту на Сане, сумев вскружить голову своему соотечественнику. Однако после тяжелой травмы колена, полученной Лероем в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля", чемпионы Бундеслиги решили отложить этот трансфер.
Лишь недавно босс немецкого клуба Ули Хенесс поведал, что "Бавария" сохраняет интерес к Сане, и теперь это нашло свое подтверждение.
Как сообщает Bild недавно агент 23-летнего игрока сборной Германии Дэвид Гарднер встречался с близким "Баварии" итальянским посредником Джованни Бранчини.
Возвращение Сане на футбольное поле по-прежнему ожидается только в марте, однако "Бавария" может предпринять попытку купить Сане уже в январе.
09.10.2019 15:00
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Удачи! В АПЛ слишком тяжело для него,хотя ливер карал конешно.
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На серого червя похож
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Сколько немцев не корми, все равно на баварию смотрят.
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Ой, кто эта симпатичная девочка на фото?
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фз, что Обои травмат, что этот. ну Сане хоть что-то показывал.
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Зачем нацикам этот полукровка?
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Good luck!
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