Агент Сане ведет переговоры с "Баварией"

Агент вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане провел встречу с "Баварией".

Минувшим летом "Бавария" устроила настоящую охоту на Сане, сумев вскружить голову своему соотечественнику. Однако после тяжелой травмы колена, полученной Лероем в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля", чемпионы Бундеслиги решили отложить этот трансфер.



Лишь недавно босс немецкого клуба Ули Хенесс поведал, что "Бавария" сохраняет интерес к Сане, и теперь это нашло свое подтверждение.



Как сообщает Bild недавно агент 23-летнего игрока сборной Германии Дэвид Гарднер встречался с близким "Баварии" итальянским посредником Джованни Бранчини.



Возвращение Сане на футбольное поле по-прежнему ожидается только в марте, однако "Бавария" может предпринять попытку купить Сане уже в январе.