Александер-Арнольд: "Обязан Клоппу всем"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что обязан главному тренеру Юргену Клоппу "всем".

Именно Клопп устроил профессиональный дебют Александер-Арнольда в октябре 2016. С тех пор Трент сыграл 97 матчей и заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников мира.



К своему 21 году Александер-Арнольд успел выиграть Лигу Чемпионов и добраться со сборной Англии до полуфинала Чемпионата Мира. Трент знает, кому он обязан всеми этими успехами.



"Чем я обязан Клоппу? Всем. Кто знает, что бы произошло без него. Он тот, кто дает мне шансы — больше шансов, чем я мог просить".



"Он очень верит в меня, и я всегда стараюсь отблагодарить его", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.