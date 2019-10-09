Александер-Арнольд: "Обязан Клоппу всем"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что обязан главному тренеру Юргену Клоппу "всем".

Именно Клопп устроил профессиональный дебют Александер-Арнольда в октябре 2016. С тех пор Трент сыграл 97 матчей и заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников мира.

К своему 21 году Александер-Арнольд успел выиграть Лигу Чемпионов и добраться со сборной Англии до полуфинала Чемпионата Мира. Трент знает, кому он обязан всеми этими успехами.

"Чем я обязан Клоппу? Всем. Кто знает, что бы произошло без него. Он тот, кто дает мне шансы — больше шансов, чем я мог просить".

"Он очень верит в меня, и я всегда стараюсь отблагодарить его", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 14:05

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  1. tigerpool 09.10.2019 14:09 # tigerpool
    Молодец малой, главное помнит

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  2. caxar 09.10.2019 14:09 # caxar
    Станет Легендой Ливерпуля если к 22 годам выиграет ЛЧ и АПЛ

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