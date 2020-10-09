"Юнайтед" предпочитает Аллегри, а не Почеттино

Массимилиано Аллегри Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" больше не является приоритетным вариантом "Манчестер Юнайтед" на замену своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.

Неудачный старт сезона в исполнении Сульшера заставляет "красных дьяволов" задумываться о расставании с норвежским специалистом.

В данный момент "Юнайтед" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в двух очках от зоны вылета, и боссы клуба с "Олд Траффорд" близки к тому, чтобы начать бить тревогу.

Об интересе "Юнайтед" к Почеттино пресса сообщала еще в прошлом году, когда "дьяволы" прощались с Жозе Моуриньо. В данный момент у Маурисио не все ладится в "Тоттенхэме", и переманить его было бы, возможно, проще, чем когда-либо прежде.

Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что Почеттино утратил свои позиции в списке желанных целей "Юнайтед". Новый приоритет "дьяволов" — экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Аллегри находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул Турин после пяти титулов Серии А подряд. 52-летний итальянец заинтересован в работе с "Юнайтед" и хотел бы получить назначение в ближайшие недели, чтобы попытаться спасти этот сезон.


Метки Аллегри, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 13:00

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  1. ilovemanutd 09.10.2019 14:18 # ilovemanutd
    В МЮ сейчас любой обосрётся, футболисты не умеют мяч держать и ошибаются на ровном месте, любой прессинг - это ад для футболиста МЮ. Квадратноголовый умеет, Матич умеет, но Матича на поле не выпускают.

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  2. dragonishka 09.10.2019 14:02 # dragonishka
    Милан поднять не смог, и МЮ не сможет.

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  3. mickey 09.10.2019 13:52 # mickey
    Только Тухель, Аллегри ничего не изменит!

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  4. udaff 09.10.2019 13:45 # udaff
    Как же заебали эти качели...

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  5. alexomck 09.10.2019 13:37 # alexomck
    Аллегри один из лучших, Похетино ещё очень далеко до него.

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  6. sausage 09.10.2019 13:26 # sausage
    Итальянские писаки хайпят на своём земляке и походу без особых доказательств. Но, если в МЮ и правда хотят Аллегри вместо Почеттино, то это очень сомнительная замена. Впрочем, манкам не привыкать спонсировать различных тренеров за то, что они просто 1-2 сезона поработали в клубе, и результаты не важны.

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  7. abekesh-84 09.10.2019 13:15 # abekesh-84
    Почеттино просто денег будет стоит, Аллегри та свободен бесплатно придет

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  8. lfcynwa 09.10.2019 13:02 # lfcynwa
    вот это было бы очень интересно

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