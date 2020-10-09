"Юнайтед" предпочитает Аллегри, а не Почеттино

Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" больше не является приоритетным вариантом "Манчестер Юнайтед" на замену своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.

Неудачный старт сезона в исполнении Сульшера заставляет "красных дьяволов" задумываться о расставании с норвежским специалистом.



В данный момент "Юнайтед" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в двух очках от зоны вылета, и боссы клуба с "Олд Траффорд" близки к тому, чтобы начать бить тревогу.



Об интересе "Юнайтед" к Почеттино пресса сообщала еще в прошлом году, когда "дьяволы" прощались с Жозе Моуриньо. В данный момент у Маурисио не все ладится в "Тоттенхэме", и переманить его было бы, возможно, проще, чем когда-либо прежде.



Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что Почеттино утратил свои позиции в списке желанных целей "Юнайтед". Новый приоритет "дьяволов" — экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.



Аллегри находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул Турин после пяти титулов Серии А подряд. 52-летний итальянец заинтересован в работе с "Юнайтед" и хотел бы получить назначение в ближайшие недели, чтобы попытаться спасти этот сезон.