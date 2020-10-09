"Юнайтед" предпочитает Аллегри, а не Почеттино
Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" больше не является приоритетным вариантом "Манчестер Юнайтед" на замену своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.
Неудачный старт сезона в исполнении Сульшера заставляет "красных дьяволов" задумываться о расставании с норвежским специалистом.
В данный момент "Юнайтед" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в двух очках от зоны вылета, и боссы клуба с "Олд Траффорд" близки к тому, чтобы начать бить тревогу.
Об интересе "Юнайтед" к Почеттино пресса сообщала еще в прошлом году, когда "дьяволы" прощались с Жозе Моуриньо. В данный момент у Маурисио не все ладится в "Тоттенхэме", и переманить его было бы, возможно, проще, чем когда-либо прежде.
Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что Почеттино утратил свои позиции в списке желанных целей "Юнайтед". Новый приоритет "дьяволов" — экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Аллегри находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул Турин после пяти титулов Серии А подряд. 52-летний итальянец заинтересован в работе с "Юнайтед" и хотел бы получить назначение в ближайшие недели, чтобы попытаться спасти этот сезон.
09.10.2019 13:00
Просмотров: 1428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В МЮ сейчас любой обосрётся, футболисты не умеют мяч держать и ошибаются на ровном месте, любой прессинг - это ад для футболиста МЮ. Квадратноголовый умеет, Матич умеет, но Матича на поле не выпускают.
(ответить)
Милан поднять не смог, и МЮ не сможет.
(ответить)
Только Тухель, Аллегри ничего не изменит!
(ответить)
Как же заебали эти качели...
(ответить)
Аллегри один из лучших, Похетино ещё очень далеко до него.
(ответить)
Итальянские писаки хайпят на своём земляке и походу без особых доказательств. Но, если в МЮ и правда хотят Аллегри вместо Почеттино, то это очень сомнительная замена. Впрочем, манкам не привыкать спонсировать различных тренеров за то, что они просто 1-2 сезона поработали в клубе, и результаты не важны.
(ответить)
Почеттино просто денег будет стоит, Аллегри та свободен бесплатно придет
(ответить)
вот это было бы очень интересно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий