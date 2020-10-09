Абрахэм назвал лучшего защитника, против которого он когда-либо играл
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм назвал защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка самым сложным оппонентом, против которого ему доводилось играть в своей карьере.
В данный момент именно 22-летний Абрахэм возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с восемью голами в восьми матчах.
Однако отличиться против "Ливерпуля" в сентябре Тэмми не удалось — "синие" дома уступили лидеру дивизиона со счетом 2:1. Как раз тогда Абрахэм смог почувствовать, насколько хорош Ван Дейк.
"Он зверь. Он просто хорош во всем, что делает. Он опытен. Я пробовал делать всего по чуть-чуть... Я пробовал использовать свои трюки, но он первоклассно читает игру".
"Все определяют маленькие детали. Вроде движения. Порой защитники оставляют без внимания мое движение в штрафной, потому что они сосредоточены на мяче".
"С ним (Ван Дейком) не так — он следит и за тобой, и за мячом. Он всегда знает, где ты и куда ты хочешь пойти. Это слегка злит тебя как нападающего — ты хочешь сказать: "Просто оставь меня в покое!" — цитирует Абрахэма Daily Mail.
09.10.2019 12:35
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Последние комментарии:
Как будто скоро карьеру завершит
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Неаполитанского нигера бы к нему в товарищи и могли бы забыть про защиту на долгие годы.
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Так говорит что он уже лет 10 играет
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ВВД хорош, без вопросов. Нам самим нужен топовый центрдэф летом.
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теперь пенсы его футболки жечь будут.
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