Абрахэм назвал лучшего защитника, против которого он когда-либо играл

Виргил Ван Дейк и Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм назвал защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка самым сложным оппонентом, против которого ему доводилось играть в своей карьере.

В данный момент именно 22-летний Абрахэм возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с восемью голами в восьми матчах.

Однако отличиться против "Ливерпуля" в сентябре Тэмми не удалось — "синие" дома уступили лидеру дивизиона со счетом 2:1. Как раз тогда Абрахэм смог почувствовать, насколько хорош Ван Дейк.

"Он зверь. Он просто хорош во всем, что делает. Он опытен. Я пробовал делать всего по чуть-чуть... Я пробовал использовать свои трюки, но он первоклассно читает игру".

"Все определяют маленькие детали. Вроде движения. Порой защитники оставляют без внимания мое движение в штрафной, потому что они сосредоточены на мяче".

"С ним (Ван Дейком) не так — он следит и за тобой, и за мячом. Он всегда знает, где ты и куда ты хочешь пойти. Это слегка злит тебя как нападающего — ты хочешь сказать: "Просто оставь меня в покое!" — цитирует Абрахэма Daily Mail.


Метки Абрахэм, Ван Дейк, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 12:35

Количество просмотров Просмотров: 1259

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  1. pokersanogo 09.10.2019 13:50 # pokersanogo
    Как будто скоро карьеру завершит

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  2. tigerpool 09.10.2019 13:32 # tigerpool
    Неаполитанского нигера бы к нему в товарищи и могли бы забыть про защиту на долгие годы.

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  3. bahtiar1994 09.10.2019 13:22 # bahtiar1994
    Так говорит что он уже лет 10 играет

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  4. lampard78 09.10.2019 13:07 # lampard78
    ВВД хорош, без вопросов. Нам самим нужен топовый центрдэф летом.

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  5. alexomck 09.10.2019 12:52 # alexomck
    теперь пенсы его футболки жечь будут.

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