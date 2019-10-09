Мерсон уверен, что "Ливерпуль" не пройдет весь сезон без поражений

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что "Ливерпулю" не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

"Красные" выиграли все восемь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. А с учетом прошлой кампании победная серия команды Юргена Клоппа в рамках чемпионата насчитывает уже 17 поединков.



Как видно, "Ливерпулю" уже достаточно давно удается поддерживать столь сумасшедший темп, однако Мерсон не сомневается, что знаменитое достижение "Непобедимых" из "Арсенала" устоит.



"Ливерпуль" не пройдет весь сезон непобежденным, без шансов. То достижение "Арсенала" стоит особняком, хотя серия "Ливерпуля", который выигрывает все свои матчи, производит впечатление".



"Но они не всегда играют великолепно. Когда "Лестер" сделал счет 1:1, они выглядели командой, которая может дрогнуть, даже если поражение было бы незаслуженным для "Ливерпуля".



"Им нужно продолжать в том же духе, но на дистанции неизбежно будет момент, когда ты устроишь себе выходной", — сообщил Мерсон в эфире.