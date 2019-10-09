Мерсон уверен, что "Ливерпуль" не пройдет весь сезон без поражений
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что "Ливерпулю" не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.
"Красные" выиграли все восемь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. А с учетом прошлой кампании победная серия команды Юргена Клоппа в рамках чемпионата насчитывает уже 17 поединков.
Как видно, "Ливерпулю" уже достаточно давно удается поддерживать столь сумасшедший темп, однако Мерсон не сомневается, что знаменитое достижение "Непобедимых" из "Арсенала" устоит.
"Ливерпуль" не пройдет весь сезон непобежденным, без шансов. То достижение "Арсенала" стоит особняком, хотя серия "Ливерпуля", который выигрывает все свои матчи, производит впечатление".
"Но они не всегда играют великолепно. Когда "Лестер" сделал счет 1:1, они выглядели командой, которая может дрогнуть, даже если поражение было бы незаслуженным для "Ливерпуля".
"Им нужно продолжать в том же духе, но на дистанции неизбежно будет момент, когда ты устроишь себе выходной", — сообщил Мерсон в эфире.
09.10.2019 11:00
Просмотров: 523
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это особо и не принципиально, главное стать чемпионом !
(ответить)
Да ну нах, они пройдут сезон без потери очков! YNWA!
(ответить)
как обычно 50 матчей в январе проиграют.
(ответить)
Сделают золотой требл не иначе
(ответить)
Я даже больше скажу. Ливерпуль пройдет сезон без поражений и ничьих. Жду нападок.
(ответить)
И победная то серия пока что не закончилась чисто на везении - победки в один мяч и - то шара просто после корявого удара благодаря ошибке вратаря, то пенка левая в компенсированное время. Вечно это длиться не будет, естественно.
(ответить)
Только отбитые колбасопенсоиды думают про сезон без поражений. Нормальным болелам срать на подобного рода рекорды. Главное чашка.
(ответить)
Капрал Ясенхуй прям
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий