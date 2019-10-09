Мерсон уверен, что "Ливерпуль" не пройдет весь сезон без поражений

Ливерпуль Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что "Ливерпулю" не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

"Красные" выиграли все восемь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. А с учетом прошлой кампании победная серия команды Юргена Клоппа в рамках чемпионата насчитывает уже 17 поединков.

Как видно, "Ливерпулю" уже достаточно давно удается поддерживать столь сумасшедший темп, однако Мерсон не сомневается, что знаменитое достижение "Непобедимых" из "Арсенала" устоит.

"Ливерпуль" не пройдет весь сезон непобежденным, без шансов. То достижение "Арсенала" стоит особняком, хотя серия "Ливерпуля", который выигрывает все свои матчи, производит впечатление".

"Но они не всегда играют великолепно. Когда "Лестер" сделал счет 1:1, они выглядели командой, которая может дрогнуть, даже если поражение было бы незаслуженным для "Ливерпуля".

"Им нужно продолжать в том же духе, но на дистанции неизбежно будет момент, когда ты устроишь себе выходной", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Ливерпуль, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 11:00

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  1. tigerpool 09.10.2019 11:46 # tigerpool
    Это особо и не принципиально, главное стать чемпионом !

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  2. sausage 09.10.2019 11:46 # sausage
    Да ну нах, они пройдут сезон без потери очков! YNWA!

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  3. alexomck 09.10.2019 11:40 # alexomck
    как обычно 50 матчей в январе проиграют.

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  4. chebrec 09.10.2019 11:30 # chebrec
    Сделают золотой требл не иначе

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  5. electric 09.10.2019 11:23 # electric
    Я даже больше скажу. Ливерпуль пройдет сезон без поражений и ничьих. Жду нападок.

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  6. lampard78 09.10.2019 11:22 # lampard78
    И победная то серия пока что не закончилась чисто на везении - победки в один мяч и - то шара просто после корявого удара благодаря ошибке вратаря, то пенка левая в компенсированное время. Вечно это длиться не будет, естественно.

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  7. iskander8sg 09.10.2019 11:11 # iskander8sg
    Только отбитые колбасопенсоиды думают про сезон без поражений. Нормальным болелам срать на подобного рода рекорды. Главное чашка.

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  8. moneymaker 09.10.2019 11:06 # moneymaker
    Капрал Ясенхуй прям

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