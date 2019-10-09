Мустафи считает, что фанаты "Арсенала" несправедливы к нему

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи обвинил фанатов своего клуба, что те несправедливо много его критикуют.

В последнее время Мустафи угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Унаи Эмери, который чаще предпочитает использовать в центре обороны Сократиса Папастатопулоса, Роба Холдинга, Калума Чемберса и летнего новичка Давида Луиса.



Сам Шкодран считает, что люди предвзяты к нему и делают его козлом отпущения за плохие результаты команды.



"Первые два сезона после моего перехода в "Арсенал" в 2016 году сложились очень хорошо. Я положительно оценивал свою игру. Но вскоре после Рождества 2018 я получил травму. Затем я совершил несколько ошибок, и люди создали такой бардак, с которым мне еще не приходилось иметь дела".



"Я пропустил три недели и подошел к матчу против "Ливерпуля" без тренировок с командой, потому что тренер нуждался во все. К перерыву мы уступали 1:4, я выглядел неважно и вдобавок снова травмировался".



"После этого было много негативных комментариев насчет меня от фанатов "Арсенала" в инстаграме и твиттере. Меня сурово критиковали в новостях".



"Я достаточно критичен к себе, чтобы признавать свои ошибки. Я умею справляться с жесткой критикой. Но в то время уровень критики превысил все разумные пределы. Началась травля. В какой-то момент люди обвинили меня в поражении в матче, в котором я даже не участвовал".



"Были дни, когда я очень сомневался в себе. Но со временем я осознал, что я силен духом".



"Мне очень помогли слова моей жены: "Если бы действительно был так плох, как говорят люди, ты не выиграл бы Чемпионат Мира и не выступал бы "Арсенал". Раз ты оказался здесь, на то есть причина". С тех пор я лучше справляюсь с критикой", — сообщил Мустафи Der Spiegel.