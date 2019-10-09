Лофтус-Чик: "Мне пришлось заново учиться ходить"

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик рассказал, что находится на пороге возвращения в строй после травмы, из-за которой ему пришлось "заново учиться ходить".

В концовке прошлого сезона, непосредственно перед финалом Лиги Европы, "синие" по прихоти своего владельца Романа Абрамовича провели товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Америке.

Тот матч обернулся надрывом ахилла у Лофтус-Чика. 23-летний англичанин пропустил уже пять месяцев, но вскоре надеется вернуться на футбольное поле.

"Мне пришлось заново учиться ходить. Когда с моей ноги сняли защитную конструкцию, я едва мог оторвать пятку от земли в позиции сидя".

"В момент травмы я повернулся и оттолкнулся, после чего услышал хлопок. Это было действительно громко, и я подумал, кто-то ударил меня сзади. Рефери дал свисток и назначил штрафной, но затем я видел повторы, и поблизости меня никого не было".

"Мне потребовались максимальные усилия, чтобы научиться поднимать ногу. В случае с большой травмой ты не видишь особой разницы ото дня ко дню, ты не просыпаешься и не чувствуешь, что тебе стало гораздо лучше, и так длится долго. Гораздо веселее, когда восстановление выходит на финишную прямую. Скоро я вернусь".

"У меня было несколько рецидивов, которые замедлили мое восстановление, и такие вещи вызывают разочарование".

"До травмы я играл в свой лучший футбол. Я скучаю по ощущению усталости от бега, от упорной работы, от участия в матче".

"Я едва избавился от болевых ощущений, но я определенно вернусь сильнее и резче, и я сделаю все, чтобы набрать свою лучшую форму", — сообщил Лофтус-Чик Wow Hydrate.


Метки Лофтус-Чик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 09:00

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  1. lampard78 09.10.2019 11:19 # lampard78
    Хорошо, что народ возвращается после травм. После таких травм нужно время, чтобы вернуть себя в форму. Здоровья парню, да и всем остальным травмированным в апл.

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  2. narcot 09.10.2019 10:49 # narcot
    шёл 2к19, а пинсы считают его топом. на деле же бревно уровня барклея

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  3. tigerpool 09.10.2019 09:04 # tigerpool
    Как минимум преувеличивает, как максимум наебывает

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  4. moneymaker 09.10.2019 09:02 # moneymaker
    Ходить на хуй, как все пенсы))0

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