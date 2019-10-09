Лофтус-Чик: "Мне пришлось заново учиться ходить"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик рассказал, что находится на пороге возвращения в строй после травмы, из-за которой ему пришлось "заново учиться ходить".

В концовке прошлого сезона, непосредственно перед финалом Лиги Европы, "синие" по прихоти своего владельца Романа Абрамовича провели товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Америке.



Тот матч обернулся надрывом ахилла у Лофтус-Чика. 23-летний англичанин пропустил уже пять месяцев, но вскоре надеется вернуться на футбольное поле.



"Мне пришлось заново учиться ходить. Когда с моей ноги сняли защитную конструкцию, я едва мог оторвать пятку от земли в позиции сидя".



"В момент травмы я повернулся и оттолкнулся, после чего услышал хлопок. Это было действительно громко, и я подумал, кто-то ударил меня сзади. Рефери дал свисток и назначил штрафной, но затем я видел повторы, и поблизости меня никого не было".



"Мне потребовались максимальные усилия, чтобы научиться поднимать ногу. В случае с большой травмой ты не видишь особой разницы ото дня ко дню, ты не просыпаешься и не чувствуешь, что тебе стало гораздо лучше, и так длится долго. Гораздо веселее, когда восстановление выходит на финишную прямую. Скоро я вернусь".



"У меня было несколько рецидивов, которые замедлили мое восстановление, и такие вещи вызывают разочарование".



"До травмы я играл в свой лучший футбол. Я скучаю по ощущению усталости от бега, от упорной работы, от участия в матче".



"Я едва избавился от болевых ощущений, но я определенно вернусь сильнее и резче, и я сделаю все, чтобы набрать свою лучшую форму", — сообщил Лофтус-Чик Wow Hydrate.