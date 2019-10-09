Себальос намекнул, что может остаться в "Арсенале"

Полузащитник Дани Себальос намекнул, что он может остаться в "Арсенале" после истечения своей аренды.

Сезон 2019/20 Себальос проводит у "канониров" на правах аренды из "Реала". В первую очередь Дани отправлялся на "Эмирейтс" за игровой практикой и оную обрел, приняв участие во всех восьми матчах "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Кроме того, отличная форма на клубном уровне помогла Себальосу вернуться в сборную Испании. Поэтому 23-летний испанец уверен, что принял правильное решение, когда присоединился к "Арсеналу".



"Переход в "Арсенал" был очень важным шагом в моей карьере. Это было правильное решение".



"Я не испытываю сожаления от того, что меня нет в Мадриде. Прямо сейчас я там, где и хочу быть, и я очень счастлив здесь. Мой план состоял в том, чтобы уйти и наслаждаться игрой в футбол. В предыдущие два года я не мог этого делать", — цитирует Себальоса Daily Mirror.