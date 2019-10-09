"Юнайтед" составляет досье на Юлиана Нагельсмана

"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на Юлиана Нагельсмана из "РБ Лейпциг" как на своего будущего главного тренера.

Нагельсману всего 32 года, однако в июне он получил уже свою вторую работу на уровне Бундеслиги и заработал репутацию перспективнейшего специалиста, поклонники которого есть далеко за пределами Германии — в том числе в Манчестере.



По информации Daily Mail, на "Олд Траффорд" уже начали составлять досье на бывшего наставника "Хоффенхайма" по прозвищу "малыш Моуриньо".



Пока "красные дьяволы" просто наблюдают за Нагельсманом, собирая информацию, но если Оле Гуннар Сульшер будет уволен с поста главного тренера в обозримом будущем, "Юнайтед" может обратиться к кандидатуре Юлиана, у которого в Лейпциге есть контракт до 2023 года.