"Юнайтед" составляет досье на Юлиана Нагельсмана

Юлиан Нагельсман "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на Юлиана Нагельсмана из "РБ Лейпциг" как на своего будущего главного тренера.

Нагельсману всего 32 года, однако в июне он получил уже свою вторую работу на уровне Бундеслиги и заработал репутацию перспективнейшего специалиста, поклонники которого есть далеко за пределами Германии — в том числе в Манчестере.

По информации Daily Mail, на "Олд Траффорд" уже начали составлять досье на бывшего наставника "Хоффенхайма" по прозвищу "малыш Моуриньо".

Пока "красные дьяволы" просто наблюдают за Нагельсманом, собирая информацию, но если Оле Гуннар Сульшер будет уволен с поста главного тренера в обозримом будущем, "Юнайтед" может обратиться к кандидатуре Юлиана, у которого в Лейпциге есть контракт до 2023 года.


Метки Манчестер Юнайтед, Нагельсман, РБ Лейпциг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 07:00

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  1. brown-ale 09.10.2019 08:16 # brown-ale
    НедоКлопп.

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  2. gwelddwyr 09.10.2019 08:16 # gwelddwyr
    А какой смысл ему идти на понижение в Муму, когда у него и так хорошая команда.

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  3. roman2763 09.10.2019 08:02 # roman2763
    алелуяяяяяяяяяяяяяяяяя
    я присматывал его еще со времен хоффейнхама
    есть еще в его составе Кай - цпз как Баллак

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  4. blayzer 09.10.2019 07:49 # blayzer
    бред..

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  5. liverfun 09.10.2019 07:18 # liverfun
    Да он только команду взял, притом команду перспективнейшую

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