Моуриньо заинтересован в работе с "Тоттенхэмом"

Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо может сменить Маурисио Почеттино на тренерском мостике "Тоттенхэма".

Как известно, Моуриньо находится без работы с декабря 2018, когда он был уволен из "Юнайтед". С тех пор, по собственному признанию, Жозе отклонил уже несколько предложений — в том числе от "Бенфики" и "Гуанчжоу Эвергранд".



56-летний португалец также говорил, что хочет подыскать для себя большой европейский клуб с правильной структурой управления.



Круг таких клубов весьма ограничен. Моуриньо может найти привлекательной возможность вернуться в "Реал", с президентом которого Флорентино Пересом он по-прежнему находится в доверительных отношениях.



Еще одним заманчивым вариантом для Жозе, как утверждает Daily Mail, является работа в "Тоттенхэме". "Шпоры" ужасно начали сезон 2019/20, что вызывает большие вопросы насчет будущего Почеттино.



Вылет из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона, поражение 2:7 от "Баварии" в Лиге Чемпионов, проигрыш 3:0 скромному "Брайтону" в Премьер-Лиге — все это показало, что "Тоттенхэм" находится в кризисе.



В данный момент "шпоры" по-прежнему не собираются увольнять Почеттино, однако в Северном Лондоне крепнет уверенность, что уйти захочет сам Маурисио, который в последнее время выглядит несчастным и отстраненным.



Как бы то ни было, Моуриньо готов быть терпеливым в ожидании идеальной вакансии. Жозе есть чем заняться — с недавних пор является экспертом Sky Sports и освещает матчи Премьер-Лиги.