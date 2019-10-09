Моуриньо заинтересован в работе с "Тоттенхэмом"

Жозе Моуриньо Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо может сменить Маурисио Почеттино на тренерском мостике "Тоттенхэма".

Как известно, Моуриньо находится без работы с декабря 2018, когда он был уволен из "Юнайтед". С тех пор, по собственному признанию, Жозе отклонил уже несколько предложений — в том числе от "Бенфики" и "Гуанчжоу Эвергранд".

56-летний португалец также говорил, что хочет подыскать для себя большой европейский клуб с правильной структурой управления.

Круг таких клубов весьма ограничен. Моуриньо может найти привлекательной возможность вернуться в "Реал", с президентом которого Флорентино Пересом он по-прежнему находится в доверительных отношениях.

Еще одним заманчивым вариантом для Жозе, как утверждает Daily Mail, является работа в "Тоттенхэме". "Шпоры" ужасно начали сезон 2019/20, что вызывает большие вопросы насчет будущего Почеттино.

Вылет из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона, поражение 2:7 от "Баварии" в Лиге Чемпионов, проигрыш 3:0 скромному "Брайтону" в Премьер-Лиге — все это показало, что "Тоттенхэм" находится в кризисе.

В данный момент "шпоры" по-прежнему не собираются увольнять Почеттино, однако в Северном Лондоне крепнет уверенность, что уйти захочет сам Маурисио, который в последнее время выглядит несчастным и отстраненным.

Как бы то ни было, Моуриньо готов быть терпеливым в ожидании идеальной вакансии. Жозе есть чем заняться — с недавних пор является экспертом Sky Sports и освещает матчи Премьер-Лиги.


Метки Моуриньо, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 06:45

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Последние комментарии:




  1. alexomck 09.10.2019 08:29 # alexomck
    унизит МЮ и Челси в чемпе и Пульку в ЛЧ.

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  2. roberto-89 09.10.2019 08:28 # roberto-89
    на данный момент наступает эра великого ЛФК, и все будут отсасывать у великого ЛФК, все на колени суки перед величием великого ЛФК YNWA!!!

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  3. easports 09.10.2019 08:25 # easports
    от обороны строга!

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  4. jani-radari 09.10.2019 08:15 # jani-radari
    Всегда ненавидел октябрьский перерыв на матчи сборных, так как на этой неделе др и не мог смотреть матчи МЮ. Так же после перерыва наши игроки возвращались с травмами. А что если в этот раз наоборот. Наши игроки не в форме и в травмах, поэтому перерыв может сыграть на руку. Надеюсь мы порвем Ливерпуль и далее по инерции

    Сука, ору

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  5. qwerd 09.10.2019 08:11 # qwerd
    Это по схеме клин клином вышибают?

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  6. beatles-red 09.10.2019 07:36 # beatles-red
    С Леви в первый же месяц разосрутся из за трансферов

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  7. chebrec 09.10.2019 07:15 # chebrec
    Мауру обычно трансферы нужны
    А там с ними туго

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  8. dark-lord 09.10.2019 06:57 # dark-lord
    Красава Маур! По итогу развалит Тоттенхем до самого основания. Приятного просмотра)))

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  9. mufc1994 09.10.2019 06:53 # mufc1994
    надеюсь Оле дадут доработать до конца сезона. Увольнять из-за одного-двух проигранных матчей это глупо и истерично.

    Сукааааа, секта каррик.сpу,, оруууу. Интересно, что эти чмошники будут говорить, когда срульшер будет сосать через матч...

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  10. tigerpool 09.10.2019 06:51 # tigerpool
    Хорошая идея, но лучше им оставлять Поч

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