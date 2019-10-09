Ричардс уверен, что "Сити" по силам перегнать "Ливерпуль"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс уверен, что "горожане" еще могут опередить "Ливерпуль" и выиграть Премьер-Лигу.

После восьми первых туров "Сити" отстал от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков. При этом "красные" пока идут безошибочно по дистанции, тогда как "горожане" выглядят уязвимо ввиду кадровых проблем в линии обороны.



Однако Ричардс считает, что травмы могут настичь и "Ливерпуль", и тогда у "Сити" появится шанс защитить чемпионское звание.



"Если мы говорим о "Ливерпуле", то я опасаюсь лишь того, что они могут потерять пару игроков с травмами".



"В данный момент у "Манчестер Сити" образовался некоторый дефицит игроков в оборонительной линии, но если представить, что "Ливерпуль" потеряет Садио Мане или Роберто Фирмино, то они уже не будут прежней командой".



"Думаю, с дальнейшим течением сезона "Сити" станет сильнее".



"Во время 10 заключительных матчей сезона давление настолько высоко, что люди совершают ошибки. Если к февралю или марту "Сити" будет на досягаемом расстоянии в семь или восемь очков, тогда они смогут навязать хорошую борьбу до финиша", — сообщил Ричардс BBC Radio 5 Live.