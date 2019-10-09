Сборная Англии договорилась уйти с поля при проявлениях расизма
Игроки сборной Англии договорились вместе уйти с поля, если кто-нибудь из них подвергнется расистским оскорблениям с трибун.
В течение ближайших дней — 11 и 14 октября — англичанам предстоит сыграть два выездных матча в отборе к Евро-2020, против Чехии и Болгарии, соответственно.
Особые опасения в плане поведения местных болельщиков у "трех львов" вызывает выезд в Софию — ранее в этом году УЕФА уже применял санкции к Федерации футбола Болгарии за проявления расизма со стороны фанатов.
Как сообщает Sky Sports, в понедельник вечером главный тренер англичан Гарет Саутгейт провел собрание со своими игроками, чтобы обсудить стратегию на случай расистских выкриков с трибун.
Игроки сборной Англии единодушно решили, что лучше всего будет уйти с поля, но при этом подопечные Саутгейта собираются строго следовать трехступенчатому протоколу УЕФА.
Протокол УЕФА гласит, что любой игрок, подвергшийся расистским оскорблениям во время матча, в первую очередь должен сообщить об этом своему капитану, а тот — рефери.
Затем рефери должен остановить игру и попросить диктора сделать объявление по стадиону с предупреждением. Если это не подействует, тогда бригада арбитров — при согласии тренерских штабов и самих игроков — сможет увести команды с поля.
09.10.2019 00:05
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Не будет негров - не будет расизма. Вывод: сжечь всех ноющих черножопых нахуй!
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пфф, игроки) да они нихоя не решают, там пидарасы им указывают чинуши ебаные
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лузеры ,неудачники и походу вы вечные рабы
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Да, что ж, будем бороться с идиотами
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Хорошо, игроки хоть в матчах за сборные травмы не получат
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Да пздц, скоро станем рабами чернокожих кажется...
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Ебать дожил, нормальный такой цирк будет)))
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