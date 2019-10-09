Сборная Англии договорилась уйти с поля при проявлениях расизма

Данни Роуз и Рахим Стерлинг Игроки сборной Англии договорились вместе уйти с поля, если кто-нибудь из них подвергнется расистским оскорблениям с трибун.

В течение ближайших дней — 11 и 14 октября — англичанам предстоит сыграть два выездных матча в отборе к Евро-2020, против Чехии и Болгарии, соответственно.

Особые опасения в плане поведения местных болельщиков у "трех львов" вызывает выезд в Софию — ранее в этом году УЕФА уже применял санкции к Федерации футбола Болгарии за проявления расизма со стороны фанатов.

Как сообщает Sky Sports, в понедельник вечером главный тренер англичан Гарет Саутгейт провел собрание со своими игроками, чтобы обсудить стратегию на случай расистских выкриков с трибун.

Игроки сборной Англии единодушно решили, что лучше всего будет уйти с поля, но при этом подопечные Саутгейта собираются строго следовать трехступенчатому протоколу УЕФА.

Протокол УЕФА гласит, что любой игрок, подвергшийся расистским оскорблениям во время матча, в первую очередь должен сообщить об этом своему капитану, а тот — рефери.

Затем рефери должен остановить игру и попросить диктора сделать объявление по стадиону с предупреждением. Если это не подействует, тогда бригада арбитров — при согласии тренерских штабов и самих игроков — сможет увести команды с поля.


Метки расизм, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 418

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. steveg8 09.10.2019 00:53 # steveg8
    Не будет негров - не будет расизма. Вывод: сжечь всех ноющих черножопых нахуй!

    (ответить)

  2. mancunia-planet 09.10.2019 00:50 # mancunia-planet
    пфф, игроки) да они нихоя не решают, там пидарасы им указывают чинуши ебаные

    (ответить)

  3. vav 09.10.2019 00:16 # vav
    лузеры ,неудачники и походу вы вечные рабы

    (ответить)

  4. sisyazavr 09.10.2019 00:15 # sisyazavr
    Да, что ж, будем бороться с идиотами

    (ответить)

  5. shakur 09.10.2019 00:12 # shakur
    Хорошо, игроки хоть в матчах за сборные травмы не получат

    (ответить)

  6. jakov 09.10.2019 00:08 # jakov
    Да пздц, скоро станем рабами чернокожих кажется...

    (ответить)

  7. moneymaker 09.10.2019 00:07 # moneymaker
    Ебать дожил, нормальный такой цирк будет)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: