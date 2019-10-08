Дин Хендерсон впервые в карьере вызван в сборную Англии

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон был вызван в сборную Англии взамен выбывшего с травмой Тома Хитона из "Астон Виллы".

Напомним, 22-летний Хендерсон проводит свой второй подряд сезон у "клинков" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В прошлой кампании Дин сыграл ключевую роль в завоевании командой Криса Уайлдера прямой путевки из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



На уровне высшего дивизиона воспитанник "красных дьяволов" тоже смотрится более чем достойно — меньше, чем "Шеффилд Юнайтед" (7), в Премьер-Лиге пропустил голов только лидирующий "Ливерпуль" (6).



И хотя изначально Хендердсона не было в списке игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Чехии и Болгарии в рамках отбора к Евро-2020, травма Хитона предоставила Дину такую возможность.



Что касается Хитона, то характер его повреждения не уточняется. FA лишь сообщает, что Том травмировался в матче "вилланов" против "Норвича" в минувший уикенд и теперь возвращается в свой клуб на лечение.