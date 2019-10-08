Шотландский тренер Дэвид Мойес открыт к возвращению в "Эвертон", где ранее в своей карьере он отработал 11 лет.

"Ириски" проиграли все четыре последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 2:9, и в данный момент Марку Силва является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Ожидается, что "Эвертон" не будет увольнять Силву в этот международный перерыв, однако терпение боссов мерсисайдского клуба определенно на исходе.



За ситуацией на "Гудисон Парк" с большим интересом наблюдает Мойес, который за последние недели отклонил несколько предложений из Чемпионшипа и Лиги Один. Как утверждает Daily Mirror, Дэвид хочет получить работу в Премьер-Лиге, а если ему предложат вернуться на "Гудисон Парк", то это будет просто идеально.



Как уже было сказано, Мойес провел в "Эвертоне" 11 лет — до своего ухода в "Манчестер Юнайтед" на роль преемника сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Дэвид провел на "Олд Траффорд" лишь 10 месяцев, после чего тренировал "Реал Сосьедад", "Сандерленд" и "Вест Хэм", но нигде не был так успешен, как у "ирисок".