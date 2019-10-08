Премьер-Лига может лишиться одной из автоматических путевок в Лигу Чемпионов

Лига Чемпионов Премьер-Лига может лишиться одной из четырех автоматических путевок в групповой этап Лиги Чемпионов.

В данный момент Премьер-Лига — наряду с испанской Ла Лигой, немецкой Бундеслигой и итальянской Серией А — делегирует в элитный европейский турнир по четыре команды.

Однако уже на следующей неделе Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг проведет собрание в Лондоне и обсудит возвращение к системе, когда четвертая команда будет попадать в квалификацию.

Это лишь одно из нескольких изменений, которые могут вступить в силу с 2021 года. Также европейские лиги планируют отказаться от влияния так называемых исторических коэффициентов на распределение призовых — клубы Премьер-Лиги могут недосчитаться аж 30 миллионов фунтов каждый, если идея будет одобрена.


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2019 21:00

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  1. lampard78 08.10.2019 21:33 # lampard78
    Им бы лучше подумать, что б 5-е команды через квалы пробивались. А то так ведущие европейские клубы свалят-таки и организуют свою суперлигу, как уже собирались.

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  2. irbis85 08.10.2019 21:31 # irbis85
    а с каких пор 4 место напрямую выходит? сколько помню Арсенал с 4 места всегда в квалификации играл...или я что-то пропустил?

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  3. chebrec 08.10.2019 21:08 # chebrec
    Зажрались говорят они там в своих англиях
    Срочно исправить

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