Премьер-Лига может лишиться одной из автоматических путевок в Лигу Чемпионов

Премьер-Лига может лишиться одной из четырех автоматических путевок в групповой этап Лиги Чемпионов.

В данный момент Премьер-Лига — наряду с испанской Ла Лигой, немецкой Бундеслигой и итальянской Серией А — делегирует в элитный европейский турнир по четыре команды.



Однако уже на следующей неделе Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг проведет собрание в Лондоне и обсудит возвращение к системе, когда четвертая команда будет попадать в квалификацию.



Это лишь одно из нескольких изменений, которые могут вступить в силу с 2021 года. Также европейские лиги планируют отказаться от влияния так называемых исторических коэффициентов на распределение призовых — клубы Премьер-Лиги могут недосчитаться аж 30 миллионов фунтов каждый, если идея будет одобрена.