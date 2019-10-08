Премьер-Лига может лишиться одной из автоматических путевок в Лигу Чемпионов
Премьер-Лига может лишиться одной из четырех автоматических путевок в групповой этап Лиги Чемпионов.
В данный момент Премьер-Лига — наряду с испанской Ла Лигой, немецкой Бундеслигой и итальянской Серией А — делегирует в элитный европейский турнир по четыре команды.
Однако уже на следующей неделе Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг проведет собрание в Лондоне и обсудит возвращение к системе, когда четвертая команда будет попадать в квалификацию.
Это лишь одно из нескольких изменений, которые могут вступить в силу с 2021 года. Также европейские лиги планируют отказаться от влияния так называемых исторических коэффициентов на распределение призовых — клубы Премьер-Лиги могут недосчитаться аж 30 миллионов фунтов каждый, если идея будет одобрена.
08.10.2019 21:00
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Им бы лучше подумать, что б 5-е команды через квалы пробивались. А то так ведущие европейские клубы свалят-таки и организуют свою суперлигу, как уже собирались.
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а с каких пор 4 место напрямую выходит? сколько помню Арсенал с 4 места всегда в квалификации играл...или я что-то пропустил?
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Зажрались говорят они там в своих англиях
Срочно исправить
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