Эриксен: "Слухи не влияют на мою игру"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что его невыразительная игра на старте нового сезона не связана со спекуляциями насчет его будущего.

Как известно, Эриксен уже вступил в заключительный год по действующему контракту и не собирается продлевать сотрудничество со "шпорами".



Пресса без устали спекулирует насчет будущего 27-летнего датчанин, однако вовсе не это причина его плохой игры.



"Это определенно мое самое сложное время в клубе. У меня были некоторые взлеты и падения, но после прихода Почеттино в 2014 я знал только успех".



"Сейчас к нам предъявляют ожидания совершенно другого уровня. Мы должны побеждать каждый раз, и это чувствуют в том числе и игроки".



"Мы, игроки, должны стараться не поддаваться негативному влиянию. Каждый из является профессионалом, и во всех клубах есть такого рода спекуляции. Это не имеет никакого отношения к тому, как мы выступаем в этом сезоне".



"Если бы я верил каждому слуху, я бы парил в небесах. Однако я знаю, что это все не может быть правдой. То, что пишут, на меня не влияет", — сообщил Эриксен Ekstra Bladet.