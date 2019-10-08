Швайнштайгер повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Основные успехи в карьере Швайнштайгера, конечно, связаны с его родной "Баварией". В богатый на трофеи период выступлений за клуб из Мюнхена Бастиана регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу.



Однако экс-игрок сборной Германии добрался до Англии только летом 2015, поддавшись уговорам своего бывшего наставника по "Баварии" Луи Ван Галя, тогда готовившегося к своему второму сезону у руля "Юнайтед".



Бастиан обошелся "красным дьяволам" в 6.5 миллионов фунтов и до своего отъезда в "Чикаго Файр" в марте 2017 успел выиграть Кубок Англии. Также Швайнштайнер формально может считаться обладателе Кубка Лиги, хотя этот трофей "Юнайтед" взял уже после расставания с ним.



