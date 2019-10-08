Марку Силва останется у руля "Эвертона" на матч с "Вест Хэмом"

"Эвертон" не уволит своего главного тренера Марку Силву во время этого международного перерыва.

Перед уходом на игры сборных "ириски" опустились в зону вылета, проиграв "Бернли" со счетом 1:0, и это поражение стало для них четвертым подряд в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает The Telegraph, теперь именно Силва является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, однако боссы мерсисайдского клуба пока не готовы указать Марку на дверь.



42-летний португалец находится под колоссальным давлением, но совершенно точно останется на матч против "Вест Хэма" 19 октября. Сам Силва уверен в поддержке клуба, дважды встретившись с крупнейшим акционером "Эвертона" Фархадом Мошири за последние недели.