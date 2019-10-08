Марку Силва останется у руля "Эвертона" на матч с "Вест Хэмом"
"Эвертон" не уволит своего главного тренера Марку Силву во время этого международного перерыва.
Перед уходом на игры сборных "ириски" опустились в зону вылета, проиграв "Бернли" со счетом 1:0, и это поражение стало для них четвертым подряд в рамках Премьер-Лиги.
Как сообщает The Telegraph, теперь именно Силва является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, однако боссы мерсисайдского клуба пока не готовы указать Марку на дверь.
42-летний португалец находится под колоссальным давлением, но совершенно точно останется на матч против "Вест Хэма" 19 октября. Сам Силва уверен в поддержке клуба, дважды встретившись с крупнейшим акционером "Эвертона" Фархадом Мошири за последние недели.
08.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
А зря, у Эве нет проблем с доступностью игроков, закуп норм. А тренерской мысли нет. Просеры Шефилду и АВ дома с одинаковым счетом 0-2, которые прям под копирку - яркое тому подтверждение, что Сильву пора гнать.
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