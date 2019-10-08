Дибала никогда не хотел в "Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что у него не было мыслей перейти в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Перед тем, как Ромелу Лукаку был продан в "Интер", в прессе ходили упорные слухи, что "красные дьяволы" собираются обменять бельгийского нападающего на Дибалу.



Сделка так и не состоялась — как поговаривают, из-за завышенных требований Пауло по зарплате. Однако в действительности все было не так.



"Не могу сказать, что это было простое лето. Нет ничего приятного, когда тебя сватают в каждую команду и каждое место, хотя ты сам не хочешь уходить".



"Однако таков футбол, даже несмотря на то, что еще перед трансферным окном я сказал: "Я хочу остаться здесь".



"Я дал тогда интервью, в котором сказал, что хочу остаться в Турине. С тем пор я больше не разговаривал — ни во время Кубка Америки, ни во время каникул".



"Я подумал, пусть лучше моя игра говорит вместо меня, даже если до последнего дня остальные будут оставаться в неведении. Я хотел остаться, я хотел играть здесь, я хотел продолжить свою карьеру в "Юве".



"Думаю, я все еще могу многое дать команде, и я сделал намек на это в матче против "Интера". Именно этого мы с Игуаином и хотели".



"Думаю, мы оба мало говорили о том, что произошло, но мы всегда хотели остаться в "Ювентусе". И посмотрите — мы оба отличились против "Интера". Лучше говорить своей игрой и фактами", — сообщил Дибала Tuttosport.