Венгер призывает дать Пепе время на адаптацию

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что вингеру Николя Пепе нужно дать больше времени на адаптацию к английскому футболу.

Ради приобретения Пепе у "Лилля" минувшим летом "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд. Лондонский клуб заплатил за Николя 72 миллиона фунтов.



В 10 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях Пепе пока забил лишь один гол, да и тот — с пенальти. Однако Венгер уверен, что со временем 24-летний ивуариец выйдет на свой высокий уровень.



"Мне нравится этот игрок, и я думаю, это было хорошее решение (купить его). Он еще полностью не адаптировался, и вы должны дать ему время. Кажется, что в данный момент он не играет с той свободой, как играл во Франции".



"Я вижу, что в данный момент кое-какие вещи у него не получаются, особенно без мяча. С другой стороны, должен сказать, у нас есть хорошие молодые игроки, которые могут играть на флангах, и ему придется сражаться, чтобы сохранить свое место в команде", — сообщил Венгер Omnisport.