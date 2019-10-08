Венгер призывает дать Пепе время на адаптацию
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что вингеру Николя Пепе нужно дать больше времени на адаптацию к английскому футболу.
Ради приобретения Пепе у "Лилля" минувшим летом "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд. Лондонский клуб заплатил за Николя 72 миллиона фунтов.
В 10 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях Пепе пока забил лишь один гол, да и тот — с пенальти. Однако Венгер уверен, что со временем 24-летний ивуариец выйдет на свой высокий уровень.
"Мне нравится этот игрок, и я думаю, это было хорошее решение (купить его). Он еще полностью не адаптировался, и вы должны дать ему время. Кажется, что в данный момент он не играет с той свободой, как играл во Франции".
"Я вижу, что в данный момент кое-какие вещи у него не получаются, особенно без мяча. С другой стороны, должен сказать, у нас есть хорошие молодые игроки, которые могут играть на флангах, и ему придется сражаться, чтобы сохранить свое место в команде", — сообщил Венгер Omnisport.
08.10.2019 16:00
Просмотров: 630
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Удачи свинке Пепе)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий