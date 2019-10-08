Эллардайс допускает вылет "Юнайтед" из Премьер-Лиги

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс не исключает, что "Манчестер Юнайтед" вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.

При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" выдали свой худший старт сезона за последние 30 лет и после восьми туров находятся всего в двух очках от зоны вылета.



Если Сульшер не наладит ситуацию и не будет уволен, Эллардайс допускает, что "Юнайтед" поведет борьбу за выживание и, возможно, проиграет эту борьбу.



"Их вылет не является таким уж нереалистичным. Их катастрофическая ситуация может только усугубиться, если уверенность в себе уйдет, а ситуация с травмами останется такой же".



"Твои игроки не в такой хорошей форме и не так быстры, как если бы твои дела шли хорошо, и это абсолютный факт. Желание Поля Погба уйти является для них отвлекающим фактором, и вопрос лишь в том, кто следующим скажет: "Я вижу, что все складывается неправильно, поэтому хочу уйти".



"Манчестер Юнайтед" забивает недостаточно голов, и вы можете видеть, какие трудности у них есть в игре. Надеюсь, они не будут втянуты в борьбу за выживание, но они определенно движутся в этом направлении", — сообщил Эллардайс talkSPORT.