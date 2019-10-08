Эллардайс допускает вылет "Юнайтед" из Премьер-Лиги
Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс не исключает, что "Манчестер Юнайтед" вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.
При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" выдали свой худший старт сезона за последние 30 лет и после восьми туров находятся всего в двух очках от зоны вылета.
Если Сульшер не наладит ситуацию и не будет уволен, Эллардайс допускает, что "Юнайтед" поведет борьбу за выживание и, возможно, проиграет эту борьбу.
"Их вылет не является таким уж нереалистичным. Их катастрофическая ситуация может только усугубиться, если уверенность в себе уйдет, а ситуация с травмами останется такой же".
"Твои игроки не в такой хорошей форме и не так быстры, как если бы твои дела шли хорошо, и это абсолютный факт. Желание Поля Погба уйти является для них отвлекающим фактором, и вопрос лишь в том, кто следующим скажет: "Я вижу, что все складывается неправильно, поэтому хочу уйти".
"Манчестер Юнайтед" забивает недостаточно голов, и вы можете видеть, какие трудности у них есть в игре. Надеюсь, они не будут втянуты в борьбу за выживание, но они определенно движутся в этом направлении", — сообщил Эллардайс talkSPORT.
08.10.2019 15:00
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Последние комментарии:
ахахахаха как толсто насцал на скам
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да не
саф пойдет по старинке ротировать в каждом матче
что бы ставили по 3-5 пенок за матч
половину макаки промажут , 1 может на шару залетит
по другому с игры не забить
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Бывшие местные глоры начнут топить за ЛФК
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Старый маразматик....
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На месте манков я бы оставил Сульшера, чтобы доказать Эллардайсу, что они способны занять 17 место.
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нуи идиот Биг СЕМ
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представьте сколько будет суицидов
в основном китаёз, ну и индусов тоже
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Параноидальный шизофреник он
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красавчик, богатое воображение.
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Бля тролль)
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