Эллардайс допускает вылет "Юнайтед" из Премьер-Лиги

Сэм Эллардайс Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс не исключает, что "Манчестер Юнайтед" вылетит из Премьер-Лиги в этом сезоне.

При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" выдали свой худший старт сезона за последние 30 лет и после восьми туров находятся всего в двух очках от зоны вылета.

Если Сульшер не наладит ситуацию и не будет уволен, Эллардайс допускает, что "Юнайтед" поведет борьбу за выживание и, возможно, проиграет эту борьбу.

"Их вылет не является таким уж нереалистичным. Их катастрофическая ситуация может только усугубиться, если уверенность в себе уйдет, а ситуация с травмами останется такой же".

"Твои игроки не в такой хорошей форме и не так быстры, как если бы твои дела шли хорошо, и это абсолютный факт. Желание Поля Погба уйти является для них отвлекающим фактором, и вопрос лишь в том, кто следующим скажет: "Я вижу, что все складывается неправильно, поэтому хочу уйти".

"Манчестер Юнайтед" забивает недостаточно голов, и вы можете видеть, какие трудности у них есть в игре. Надеюсь, они не будут втянуты в борьбу за выживание, но они определенно движутся в этом направлении", — сообщил Эллардайс talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2019 15:00

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  1. frisby 08.10.2019 15:55 # frisby
    ахахахаха как толсто насцал на скам

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  2. blackdreamer 08.10.2019 15:37 # blackdreamer
    да не
    саф пойдет по старинке ротировать в каждом матче
    что бы ставили по 3-5 пенок за матч
    половину макаки промажут , 1 может на шару залетит
    по другому с игры не забить

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  3. kd 08.10.2019 15:26 # kd
    Бывшие местные глоры начнут топить за ЛФК

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  4. ifos 08.10.2019 15:22 # ifos
    Старый маразматик....

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  5. ganinilyha 08.10.2019 15:20 # ganinilyha
    На месте манков я бы оставил Сульшера, чтобы доказать Эллардайсу, что они способны занять 17 место.

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  6. myutd 08.10.2019 15:19 # myutd
    нуи идиот Биг СЕМ

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  7. superperez101 08.10.2019 15:16 # superperez101
    представьте сколько будет суицидов
    в основном китаёз, ну и индусов тоже

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  8. chebrec 08.10.2019 15:04 # chebrec
    Параноидальный шизофреник он

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  9. manutd-20champ 08.10.2019 15:03 # manutd-20champ
    красавчик, богатое воображение.

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  10. alexminck 08.10.2019 15:01 # alexminck
    Бля тролль)

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