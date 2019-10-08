Вейналдум: "Мы еще не чемпионы"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум предупредил своих партнеров по команде, что чемпионская гонка Премьер-Лига еще далека от окончания.

В восьми первых турах нового сезона "красные" не совершили ни одной потери очков, создав задел в восемь баллов над главными конкурентами из "Манчестер Сити".



Многие считают, что "Ливерпуль" уже не упустит титул, однако Вейналдум призывает партнеров по команде не расслабляться.



"Мы не хотим думать, что мы уже чемпионы. Это было бы очень неправильно".



"Уверен, тренер не позволит нам расслабиться и скажет, чтобы мы думали только о себе, стараясь играть в хороший футбол и выкладываясь на 100 процентов каждую неделю".



"Нам просто нужно делать то, что мы делали прежде, думая только о своей игре и не слишком отвлекаясь на остальные команды, потому что мы не можем повлиять на другие команды и не контролируем их игру".



"Мы просто должны быть уверены, что готовы к предстоящим матчам и готовы добиваться хороших результатов, потому что все может быстро измениться".



"Затем в конце сезона мы посмотрим, где мы оказались", — сообщил Вейналдум Sky Sports.