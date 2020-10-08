Сборная Италии хочет привлечь Мартинелли под свои знамена
Сборная Италии начала охоту на юного нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.
Напомним, Мартинелли присоединился к "канонирам" лишь минувшим лето из "Итуано". С тех пор Габриэль отметился дублями против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги и против "Стандарта" в Лиге Европы.
18-летнему бразильцу прочат звездное будущее и роль преемника Пьер-Эмерика Обамеянга в качестве основного бомбардира "Арсенала".
Однако нешуточный ажиотаж вокруг восходящей звезды лондонского клуба есть и на уровне сборных, ведь Мартинелли находится перед выбором, с какой национальной командой связать свое будущее.
Габриэль родился в Бразилии, но благодаря происхождению своего отца имеет право представлять сборную Италии, и возглавляемая Роберто Манчини "Скуадра Адзурра", как сообщает Daily Mirror, уже установила контакт с Маринелли.
Приняв предложение бывшего наставника "Манчестер Сити", Мартинелли сможет получить итальянский паспорт и избавит себя от процедуры получения разрешения на работу в Европе.
08.10.2019 13:00
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Уже в следующем сезоне будет в основе. Огромный талант!
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лютый топарь
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