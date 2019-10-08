Парлор: "Это конец карьеры Озила в "Арсенале"
Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор думает, что карьера плеймейкера Месута Озила в лондонском клубе может быть окончена.
Озил не попадал в заявку "канониров" на три последних матча. Главный тренер Унаи Эмери объяснял это тем, что другие футболисты заслуживают играть больше.
Вместо 30-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, Эмери предпочитает использовать свою талантливую молодежь, и Парлор считает, что для Унаи нет смысла это менять.
"На меня произвели большое впечатление эти молодые игроки, которые пришли в команду. Теперь Озил даже не попадает в заявку. Думаю, это, наверное, конец его карьеры в "Арсенале".
"В данный момент эта молодежь, пожалуй, заслуживает играть больше, чем он", — сообщил Парлор talkSPORT.
08.10.2019 12:00
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