Эд Вудворд теряет терпение к Сульшеру

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд начинает терять терпение к главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что Сульшеру пока не грозит увольнение, и высшее руководство клуба готово дать норвежскому тренеру время и деньги на создание боеспособной команды.



Однако Daily Mirror утверждает, что ситуация Оле Гуннара вовсе не так радужна. Невыразительная игра команды на старте нового сезона и плачевная турнирная ситуация привели к тому, что Вудворд становится нетерпеливым.



Еще один фактор, почему у Вудворда чешутся руки, связан с тем, что Сульшер начинает терять контроль над раздевалкой. По информации издания, у ведущих игроков команды появились вопросы к тренерским методам Оле Гуннара.



Уже сейчас можно говорить о том, что Сульшер сражается за сохранение своей работы. Если после международного перерыва результаты "Юнайтед" не улучшатся, Оле Гуннар не задержится надолго на своем месте.