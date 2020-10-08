Эд Вудворд теряет терпение к Сульшеру
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд начинает терять терпение к главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что Сульшеру пока не грозит увольнение, и высшее руководство клуба готово дать норвежскому тренеру время и деньги на создание боеспособной команды.
Однако Daily Mirror утверждает, что ситуация Оле Гуннара вовсе не так радужна. Невыразительная игра команды на старте нового сезона и плачевная турнирная ситуация привели к тому, что Вудворд становится нетерпеливым.
Еще один фактор, почему у Вудворда чешутся руки, связан с тем, что Сульшер начинает терять контроль над раздевалкой. По информации издания, у ведущих игроков команды появились вопросы к тренерским методам Оле Гуннара.
Уже сейчас можно говорить о том, что Сульшер сражается за сохранение своей работы. Если после международного перерыва результаты "Юнайтед" не улучшатся, Оле Гуннар не задержится надолго на своем месте.
08.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
"По информации издания, у ведущих игроков команды появились вопросы к тренерским методам Оле Гуннара."
Какие ведущие игроки?! Откуда там вообще ведущие игроки?! Кантона - был ведущий игрок. Кин - вожак. А этих соплежуев даже игроками назвать сложно.
(ответить)
там Пердю свободен..в тему чел..в пару к эвра на старый туалет
(ответить)
С таким составом на данный момент может совладать только Тухель!
Аллегри готов работать только с готовыми звездами, которых мю распродал.
В принципе, если Почеттино выделить лямов 500 - почему бы и нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
"Сульшер начинает терять контроль над раздевалкой". Был у нас один прапорщик в роте. Со своим приходом сразу же решил себе завоевать авторитет позицией рубахи-парня, своего парня, так сказать. В курилке вместе с солдатами, панибратсво, обращение на "ты" вне строя и прочая муйня. Поначалу это работало на ура, пацаны его прям обожали. А вот потом началась какая то херня, хоть и ожидаемая. Его приказы стали выполняться не сразу, после споров и обсуждений, а как же, свой же прапор, не накажет. Потом дальше, деды стали откровенно игнорировать его потуги, и в один прекрасный день его прямо послали нахуй. На затрещину, отпущенную удивленным прапором, последовала ответная зуботычина. И усе, чешите пузо, грузите апельсины бочками. Когда вся эта херня всплыла, то начальству пришлось переводить бедолагу в другую часть. О чем бишь я? Должна быть строгая субординация, и в футболе тоже. Свой парень Сульшер потерял авторитет в команде. Его любят как своего но нихера не боятся, как того же САФа, например. В любом театре должен быть свой Карабас-Барабас, иначе это будет не театр а хуй знает что, прости господи.
(ответить)
Если Челси возьмет чемпик то модель Д. Лопес готова раздется. А на что ради ливерпуков готовы. Только не надо гомосятины типа клопп пришел к нам в трусах и тп...
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А ничего, что играют на 50 60 процентов пацаны из молодежки?
Нормально все. Сезон можно погонять и наиграть молодняк, а в слледующем сезоне без еврокубков уже можно бороться за 4ку.
Ебать, ну придет сейчас пакет и что изменится? что он бл выиграл? Петушары вон не далеко от МЮ с более крутым составом. Тухель. Ебать, да этого Тухеля МЮ подбитый выносил в ЛЧ, а там состав вообще бомба.
Зидан, ебать..
Единственный норм вариант, который бы помог сейчас, Анчелотти, но ему нахуй это все не надо.
(ответить)
Там Олежа Кононов освободился. Почему нет.
(ответить)
придет Аллегри и нагнет аплку, чай не дебик вроде Кончи.
(ответить)
Тук тук
(ответить)
Тут главный вопрос не в увольнении Оле, а в том, кого хотят видеть вместо него. Сейчас Аллегри свободен только из топовых коучей. А летом могут освободиться Покетино, Тухель, Зидан..
Как по мне, скаму нужно было бы брать Тухеля. Как ни крути, но новый подход к тактике и подбору игроков, в стиле маниболла, начинает давать плоды. И вроде как самые прогрессивные в этом плане сейчас - немцы.
А сами манки кого хотят видеть вместо?
(ответить)
Атутти! Аванти! Оле Гуннар Сульшер!
(ответить)
хотите песню про МЮ?
(ответить)
Да ну на!
(ответить)
No oooooooooooooooooooooooooo Ed, don;t do it
By the way forget Arsenal fan tv, now the Man U fan tv one is an upgrade))
I'll tell you, you will not be sorry.
(ответить)
Сука у вас там дежавю что ли?
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Сульшеру не грозит увольнение
Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет доверие руководства клуба и большинства фанатов.
Источник: http://fapl.ru/posts/73891/
(ответить)
какое нахуй доверие? если работник не справляется со своей работой его надо выгонять, если президенет не справляется со своими обязанностями его надо свергать, какой то этот вудворт руснявый
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противно.
оба козлы, каждый по-своему.
(ответить)
Что я могу сказать о Сульшере? С ним МЮ может выиграть чемпионат с 99 очками, если добавить 90 очков.
(ответить)
клопп должен назначать нового тренера в помойку
(ответить)
Чекайте мой нострадамусовский комментарий, все произошло как я и предсказывал
http://fapl.ru/posts/69339/?c=1#c6839677
10.03.2019 21:31 #
superglor
Все, закончилась лафа. Продолжалась чуть дольше чем я предполагал но суть ясна. Игроки хотели поиграть в свое удовольствие, приход Сульшера дал им это. Хватило на 10 матчей.
Сейчас все выдохлись, задор поуменьшился, нужно начинать тренерскую работу по сохранению свежести и мотивации, а Сульшер в этом просто нулина безмозглая что и показала его работа в Кардиффе. Да что Кардифф, ему ведь даже Саф не доверял весь матч провести, потому что понимал что тот сдохнет за 20-30 минут. Вся его карьера - это выйти на коротенький отрезок и потратить безмозгло все имеющиеся силы, чтобы потом неделю отдыхать. Тут даже физрук Эмери на две головы образованнее.
Дай человеку рыбу - он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу - он будет сыт всю жизнь.
МЮ учиться не стал и взял рыбу. Пригородный уровень образования, что с вас взять.
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