Уилфрид Заха подал в суд на своего агента

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подал иск к своему агенту Уиллу Солтхаузу, который не сумел организовать его трансфер в другой клуб минувшим летом.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, интересы игрока сборной Кот-д'Ивуара в суде будет представлять адвокат Крис Фарнелл из юридической фирмы IPS Law с пропиской в Манчестере.



О расторжении сотрудничества с Солтхаузом и его агентством Unique Sports Management Уилфрид уведомил еще в прошлом месяце, в письменном виде.



В своем письме Заха обвинил Солтхауза, что тот действовал не в интересах своего клиента — то есть Уилфрида — а в интересах президента "Пэлас" Стива Пэриша, с которым Уилл состоит в дружеских отношениях.



Этот иск является подтверждением того, что 26-летний вингер по-прежнему хочет покинуть "Селхерст Парк" и не хочет делиться комиссионными с USM, контракт с которым формально действует еще в течение двух следующих трансферных окон.