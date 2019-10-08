Почеттино уверен, что сохраняет доверие Леви

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что сохраняет полное доверие президента клуба Даниэля Леви.

После тяжелейших поражений от "Баварии" и "Брайтона" с 10 пропущенными мячами пресса заговорила о полномасштабном кризисе в "шпорах" и о том, что Почеттино может вскоре лишиться своей работы.



"Тоттенхэм" действительно не в порядке, а на выезде не может выиграть в Премьер-Лиге с января, однако Маурисио не переживает за свое будущее и не ожидает внезапных решений от Леви.



"У нас по-прежнему очень хорошие отношения, и это потрясающе, что у меня есть эта поддержка. Я всегда говорил ему, что рассматриваю его не только как своего президента, но и как своего друга".



"Мы должны извлечь урок из этих поражений, чтобы стать лучше. Это начинается с осознания того, что ты не всегда побеждаешь, и что соперники тоже бывают вознаграждены за свою упорную работу".



"Ты всегда должен реагировать на результат с достоинством, независимо от того, хороший он или плохой", — цитирует Почеттино Daily Mail.