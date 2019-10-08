Томори вспомнил, как сломал нос Диего Косте

Диего Коста Защитник "Челси" Фикайо Томори вспомнил, как он сломал нос бывшему нападающему "синих" Диего Косте.

В этом сезоне 21-летний Томори превратился в основного игрока "синих", а на прошлой неделе прогресс Фикайо был отмечен вызовом в сборную Англии.

В феврале 2016 Томори был далек от этих высот и все еще ходил в школу. Именно тогда Фикайо впервые попал в заголовки газет благодаря одиозному одноклубнику.

"Да, я помню тот случай. Вообще-то, я все еще ходил в школу, и во время тренировки я не понял, что произошло. Но все нормально — после этого он меня не бил!"

"Об это много говорили, но это было весело, и все подшучивали надо мной. Когда я вернулся в школу, люди спрашивали меня об этом. Тогда я ходил в 10-й или 11-й класс. Мои одноклассники все знали".

"Это произошло случайно. Мы оба пошли в борьбу на втором этаже — я пытался выбить мяч, а он пытался забить. Он ударился в мой затылок и сломал свой нос".

"Я узнал о переломе только на следующий день, когда это было во всех газетах. Мне много писали, что я сделал это умышленно, но это произошло случайно", — цитирует Томори Daily Mirror.


Метки Коста, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2019 07:00

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  1. chr1s8rown 08.10.2019 08:21 # chr1s8rown
    Тогда я ходил в 10-й или 11-й класс.
    типичный пенс. не знает в каком классе учился три года назад

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  2. scouser2005 08.10.2019 07:19 # scouser2005
    На самом деле Коста хотел ему присунуть... Геи же..

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