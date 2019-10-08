Хадсон-Одои опасался, что уже не сыграет в футбол

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои опасался, что полученная им в прошлом сезоне травма ахилла может завершить его карьеру.

Едва пробившись в основной состав родного клуба, Хадсон-Одои надорвал ахиллово сухожилие в матче Премьер-Лиги против "Бернли" в апреле.



В результате Каллум пропустил концовку прошлого сезона, включая финал Лиги Европы и плей-офф Лиги Наций, однако 18-летний англичанин, отметившийся уже тремя результативными передачами и одним голом в новой кампании, опасался, что все будет гораздо хуже.



"Я задавался вопросом, смогу ли я вообще снова сыграть. Эта мысль возникла у меня в первую очередь. Я понял, что случилось нечто серьезное, поэтому я был очень обеспокоен".



"Однако моя семья помогла мне сохранить уверенность в то, что я снова буду прежним игроком".



"Были дни, когда я приезжал на базу и был опечален или расстроен, потому что я видел парней на тренировочном поле и просто хотел быть вместе с ними".



"Так что это были темные дни, но в то же время у меня были и позитивные дни", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.