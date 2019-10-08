Туанзебе ожидает "брутального матча" против "Ливерпуля"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе заявил, что против "Ливерпуля" в следующем туре Премьер-Лиги его команду ожидает "брутальный матч".

Занимая только 12-ю позицию и находясь в двух очках от зоны вылета Премьер-Лиги, после международного перерыва "красные дьяволы" примут на своем поле лидирующий в дивизионе "Ливерпуль".



Будучи воспитанником "Юнайтед", 21-летний Туанзебе отлично понимает, что этот матч значит для его клуба и фанатов.



"Нам нужно начать все с чистого листа. Международный перерыв — это время для нас, чтобы перегруппироваться. Мы верим в то, что делаем, а также верим, что со временем у нас начет получаться".



"Сейчас у нас просто трудный период. Следующий матч — против "Ливерпуля", и мы предвкушаем его. Мы определенно хотим добиться положительного результата в этом матче".



"Это всегда большой матч. На протяжении моего периода в академии матчи против "Ливерпуля" были матчами, в которых ты обязан побеждать. Это брутальный матч. К нему нельзя относиться легкомысленно, независимо от возрастной группы".



"Приближаясь к этому матчу с первой командой, я не ожидаю ничего другого. Это будет матч, в котором нам нужно упорно трудиться, оставаться сплоченными и добиться положительного результата", — сообщил Туанзебе MUTV.