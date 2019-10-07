Венгер отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги

Арсен Венгер рассказал, что он отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги с момент своего ухода с поста главного тренера "Арсенала".

Напомним, Венгер находится без работы с мая 2018, когда он покинул "Арсенал", проведя 22 года в лондонском клубе.



С тех пор у французского специалиста, в этом месяце отмечающего 70-летие, было несколько возможностей вернуться в английский футбол, но он этого не сделал из уважения к "канонирам".



"Я свой для "Арсенала" человек, а сверх этого я профессионал. Я не могу перестать работать".



"Я решил отстраниться от Премьер-Лиги, потому что я слишком привязан к "Арсеналу". У меня были возможности снова поработать в Англии, но я их отверг".



"Я не хочу говорить, что это за клубы, потому что там сейчас работают другие люди, и это было бы несправедливо по отношению к ним", — приводит слова Венгера Sky Sports.