Венгер отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги

Арсен Венгер Арсен Венгер рассказал, что он отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги с момент своего ухода с поста главного тренера "Арсенала".

Напомним, Венгер находится без работы с мая 2018, когда он покинул "Арсенал", проведя 22 года в лондонском клубе.

С тех пор у французского специалиста, в этом месяце отмечающего 70-летие, было несколько возможностей вернуться в английский футбол, но он этого не сделал из уважения к "канонирам".

"Я свой для "Арсенала" человек, а сверх этого я профессионал. Я не могу перестать работать".

"Я решил отстраниться от Премьер-Лиги, потому что я слишком привязан к "Арсеналу". У меня были возможности снова поработать в Англии, но я их отверг".

"Я не хочу говорить, что это за клубы, потому что там сейчас работают другие люди, и это было бы несправедливо по отношению к ним", — приводит слова Венгера Sky Sports.


Метки Венгер, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 23:00

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