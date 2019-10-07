Ван Дейк: "Ливерпуль" не смотрит на отрыв от "Сити"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда сосредоточена только на своей игре и не следит за растущим отрывом от "Манчестер Сити".
Вырвав победу в компенсированное время над "Лестером" и дождавшись осечки "Сити" против "Вулверхэмптона", "красные" увеличили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми баллов.
При этом "Ливерпуль" до сих пор не потерял ни одного очка в этом сезоне, а с учетом прошлой кампании может похвастать 18 победами подряд в рамках Премьер-Лиги. Однако Ван Дейк убежден, что его команда не позволит себе расслабиться.
"Пока что мы набираем очки. Ты всегда можешь играть еще лучше. И я думаю, мы просто должны сосредоточиться на всех тех матчах, что ждут нас впереди, и не смотреть на какой-либо отрыв или какую-либо разницу очков между нами и другими, включая "Сити".
"Впереди еще много напряженных периодов, особенно в декабре и январе. Всякое еще может произойти", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.
07.10.2019 22:00
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А че смотреть то? Ближайщий соперник сити, это арсенал. Пусть там борятся
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Разве уже 18 побед прошло? Только 17 же
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