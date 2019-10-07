Пулишич готов сражаться за свое будущее в "Челси"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что готов сражаться за свое место в стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда.

Этот сезон Пулишич, купленный у дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов, начинал в качестве основного игрока, но из-за плохой формы переместился в запас — порой Лэмпард не выпускал Кристиана даже на замену.



В прессе даже появились слухи, что 21-летний американец подумывает об отъезде со "Стэмфорд Бридж" в январе, однако это далеко от действительности.



"Естественно, я не получаю так много игровых минут, как мне бы того хотелось".



"Я совсем не собираюсь закатывать истерику и опускать руки. Если я в запасе, это не означат, что тренер не видит меня частью команды".



"Конечно, было сложно остаться без игровых минут против "Лилля". Ты хочешь играть, выходить на поле и быть в составе как можно чаще, и когда этого не происходит, это причиняет боль, однако я был счастлив получить свой шанс против "Саутгемптона".



"Я не могу совершенно игнорировать свой ценник, ведь я не живу под землей. Я слышу вещи, я вижу вещи, но я стараюсь максимально это не замечать".



"Мнения со стороны не так важны для меня, как мнения команды, меня самого и окружающих меня людей", — цитирует Пулишича Sky Sports.