Сульшеру не грозит увольнение

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет доверие руководства клуба и большинства фанатов.

Воскресное поражение 1:0 от "Ньюкасла" только увеличило давление на Сульшера, который и до того считался одним из фаворитов букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Подопечные Сульшера одержали только две победы на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, а на выезде не могут выиграть уже 11 поединков кряду во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" опустились на 12-ю позицию, отставая на 15 баллов от своего следующего соперника в лице "Ливерпуля".

Некоторые фанаты даже считают, что матч с "Ливерпулем" после международного перерыва может стать роковым для Сульшера, как стал для его предшественника Жозе Моуриньо в декабре 2018, однако Sky Sports уверяет, что норвежскому специалисту увольнение не грозит.

Руководство клуба с "Олд Траффорд" готово быть терпеливым и даст Сульшеру время и деньги на строительство команды в соответствии с избранной философией.

Боссы учитывают, что Сульшер лишь однажды в этом сезоне смог сыграть сильнейшим составом и прямо сейчас лишен 10 игроков первой команды из-за травм.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. dwaynewade10 07.10.2019 20:46 # dwaynewade10
    Это не оправдание, помню как с фабио и рафаелем в плзщте карали арсенал.

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  2. manutd-20champ 07.10.2019 20:18 # manutd-20champ
    кто тут точно знает что лучше?
    сколько людей, столько и мнений.

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  3. insadman6 07.10.2019 20:13 # insadman6
    Не ну если его кикнуть после игры с ливерпулем я орну, тогда будет уже традицией увольнять коучей мю после игр с ливерпулем)))

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  4. electric 07.10.2019 20:08 # electric
    А я то уже переживать начал, фух

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  5. unclearness 07.10.2019 20:07 # unclearness
    Замечательная новость
    Весь фапл ликует с красной помойки)))

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  6. chr1s8rown 07.10.2019 20:06 # chr1s8rown
    легенда

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  7. fanat-united 07.10.2019 20:04 # fanat-united
    Бля ну за что

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  8. thegodfather 07.10.2019 20:01 # thegodfather
    Kek.)

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