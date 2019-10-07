Сульшеру не грозит увольнение
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет доверие руководства клуба и большинства фанатов.
Воскресное поражение 1:0 от "Ньюкасла" только увеличило давление на Сульшера, который и до того считался одним из фаворитов букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.
Подопечные Сульшера одержали только две победы на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, а на выезде не могут выиграть уже 11 поединков кряду во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" опустились на 12-ю позицию, отставая на 15 баллов от своего следующего соперника в лице "Ливерпуля".
Некоторые фанаты даже считают, что матч с "Ливерпулем" после международного перерыва может стать роковым для Сульшера, как стал для его предшественника Жозе Моуриньо в декабре 2018, однако Sky Sports уверяет, что норвежскому специалисту увольнение не грозит.
Руководство клуба с "Олд Траффорд" готово быть терпеливым и даст Сульшеру время и деньги на строительство команды в соответствии с избранной философией.
Боссы учитывают, что Сульшер лишь однажды в этом сезоне смог сыграть сильнейшим составом и прямо сейчас лишен 10 игроков первой команды из-за травм.
07.10.2019 20:00
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Это не оправдание, помню как с фабио и рафаелем в плзщте карали арсенал.
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кто тут точно знает что лучше?
сколько людей, столько и мнений.
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Не ну если его кикнуть после игры с ливерпулем я орну, тогда будет уже традицией увольнять коучей мю после игр с ливерпулем)))
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А я то уже переживать начал, фух
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Замечательная новость
Весь фапл ликует с красной помойки)))
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легенда
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Бля ну за что
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Kek.)
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