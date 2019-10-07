Сульшеру не грозит увольнение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет доверие руководства клуба и большинства фанатов.

Воскресное поражение 1:0 от "Ньюкасла" только увеличило давление на Сульшера, который и до того считался одним из фаворитов букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Подопечные Сульшера одержали только две победы на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, а на выезде не могут выиграть уже 11 поединков кряду во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" опустились на 12-ю позицию, отставая на 15 баллов от своего следующего соперника в лице "Ливерпуля".



Некоторые фанаты даже считают, что матч с "Ливерпулем" после международного перерыва может стать роковым для Сульшера, как стал для его предшественника Жозе Моуриньо в декабре 2018, однако Sky Sports уверяет, что норвежскому специалисту увольнение не грозит.



Руководство клуба с "Олд Траффорд" готово быть терпеливым и даст Сульшеру время и деньги на строительство команды в соответствии с избранной философией.



Боссы учитывают, что Сульшер лишь однажды в этом сезоне смог сыграть сильнейшим составом и прямо сейчас лишен 10 игроков первой команды из-за травм.