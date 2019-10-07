"Тоттенхэм" лишился Льориса до следующего года
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уже не сыграет в этом календарном году.
Напомним, Льорис получил травму в самом начале матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу, неловко приземлившись на локоть.
Уго несколько минут оказывали первую медицинскую помощь, после чего в кислородной маске и на носилках унесли с поля. Со стадиона 32-летний француз прямиком отправился в госпиталь.
Рентгеновские снимки не подтвердили опасения насчет перелома, однако травма все равно оказалось достаточно серьезной — вывих левого локтя.
"Я разговаривал с Уго. Сегодня утром он прошел дополнительные медицинские тесты. На сегодняшний день сложно сказать, сколько точно он пропустит. Вероятность перелома была исключена, однако повреждены связки".
"Я не доктор, но я знаю, что его точно не будет с нами во время этого международного перерыва или следующего перерыва в ноябре. Теперь он приступает к реабилитации".
"Он пропустит несколько недель, несколько месяцев. Он уже не сыграет в 2019 году, это почти наверняка", — цитирует Дешама ESPN.
07.10.2019 18:00
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самострелом занялись.
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