"Тоттенхэм" лишился Льориса до следующего года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уже не сыграет в этом календарном году.

Напомним, Льорис получил травму в самом начале матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу, неловко приземлившись на локоть.



Уго несколько минут оказывали первую медицинскую помощь, после чего в кислородной маске и на носилках унесли с поля. Со стадиона 32-летний француз прямиком отправился в госпиталь.



Рентгеновские снимки не подтвердили опасения насчет перелома, однако травма все равно оказалось достаточно серьезной — вывих левого локтя.



"Я разговаривал с Уго. Сегодня утром он прошел дополнительные медицинские тесты. На сегодняшний день сложно сказать, сколько точно он пропустит. Вероятность перелома была исключена, однако повреждены связки".



"Я не доктор, но я знаю, что его точно не будет с нами во время этого международного перерыва или следующего перерыва в ноябре. Теперь он приступает к реабилитации".



"Он пропустит несколько недель, несколько месяцев. Он уже не сыграет в 2019 году, это почти наверняка", — цитирует Дешама ESPN.