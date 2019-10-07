Сборная Англии недосчиталась Фабиана Дельфа

Сборная Англии понесла первую потерю в преддверии отборочных матчей к Евро-2020 против Чехии и Болгарии, недосчитавшись с травмой полузащитника Фабиана Дельфа.

Дельф получил мышечное повреждение против "Бернли" в минувшую субботу, хотя и провел целиком этот матч, проигранный "ирисками" со счетом 1:0.



Таким образом, 29-летний полузащитник, на счету которого 20 матчей за национальную команду, не смог присоединиться к своим одноклубникам Джордану Пикформу и Майклу Кину. Вместо поездки в сборную, Фабиан останется в "Эвертоне" на лечение.



По информации Sky Sports, Гарет Саутгейт не планирует приглашать другого игрока взамен Дельфа. У главного тренера англичан и без того весьма богатый выбор полузащитников: Росс Баркли, Джордан Пикфорд, Джеймс Мэддисон, Мейсон Маунт, Деклан Райс и Харри Уинкс.



Добавим, что англичане сыграют со сборной Чехии в Праге 11 октября, а спустя три дня сразятся с Болгарией в Софии.