Сборная Англии недосчиталась Фабиана Дельфа
Сборная Англии понесла первую потерю в преддверии отборочных матчей к Евро-2020 против Чехии и Болгарии, недосчитавшись с травмой полузащитника Фабиана Дельфа.
Дельф получил мышечное повреждение против "Бернли" в минувшую субботу, хотя и провел целиком этот матч, проигранный "ирисками" со счетом 1:0.
Таким образом, 29-летний полузащитник, на счету которого 20 матчей за национальную команду, не смог присоединиться к своим одноклубникам Джордану Пикформу и Майклу Кину. Вместо поездки в сборную, Фабиан останется в "Эвертоне" на лечение.
По информации Sky Sports, Гарет Саутгейт не планирует приглашать другого игрока взамен Дельфа. У главного тренера англичан и без того весьма богатый выбор полузащитников: Росс Баркли, Джордан Пикфорд, Джеймс Мэддисон, Мейсон Маунт, Деклан Райс и Харри Уинкс.
Добавим, что англичане сыграют со сборной Чехии в Праге 11 октября, а спустя три дня сразятся с Болгарией в Софии.
07.10.2019 17:00
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пикфорда в полузащитники записали)
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С каких пор Дельф - потеря?
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С каких пор пикфорд пз?
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