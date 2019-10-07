Эрик Дайер: "Тоттенхэм" в кризисе"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер признал, что его команда находится в кризисе.

В течение прошлой недели "шпоры" потерпели два тяжелейших поражения, сперва проиграв дома "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 2:7, а затем уступив 3:0 в Премьер-Лиге "Брайтону", который до этого не побеждал на своем поле с марта.



К игрокам "Тоттенхэма" и главному тренеру Маурисио Почеттино появились большие вопросы, и Дайер признает, что такого сложного периода у его команды еще не было.



"Естественно, у нас сейчас сложный период. Будет ли слово "кризис" слишком громким словом? Нет".



"Когда ты проигрываешь два матча, как проиграли их мы, говорить о кризисе — это нормально. Это наш худший период за то время, что мы вместе, однако мы должны сплотиться и преодолеть его".



Все эти слухи о конфликтах в раздевалке не соответствуют действительности. Но это нормально, что такие вещи появляются, учитывая наше положение".



"Мы впервые оказались в таком положении, и мы не можем бежать от проблем. Мы должны преодолеть их", — цитирует Дайера Evening Standard.



Добавим, что свой следующий матч "шпоры" сыграют против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Уотфорда".