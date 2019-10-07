"Юнайтед" хочет 25 миллионов фунтов за Санчеса

"Манчестер Юнайтед" потребует 25 миллионов фунтов за нападающего Алексиса Санчеса следующим летом.

Как известно, этот сезон Санчес проводит в "Интере" на правах аренды. Алексис довольно неплохо начал свою карьеру в клубе из Милана и сделал уже несколько намеков, что возвращаться в Манчестер не собирается.



По информации The Sun, возвращению Санчеса не были бы рады и "красные дьяволы". Клуб с "Олд Траффорд" надеется расстаться с 30-летним чилийцем по окончании сезона, причем насовсем.



"Юнайтед" уже назначил цену в 25 млн. фунтов за Санчеса, но почти всю эту сумму будет готов отдать назад покупателю, дабы субсидировать колоссальную зарплату Алексиса в полмиллиона фунтов в неделю.



"Наш план состоит в том, чтобы получить какие-нибудь деньги за него, а затем использовать эти деньги, чтобы выплатить большую часть по его контракту".



"Есть надежда, что после хорошего периода в "Интере" они или какой-нибудь другой клуб захотят забрать его от нас следующим летом".



"Мы установили справедливую цену, потому что в запасе у него еще несколько хороших лет, учитывая его возраст и сильную репутацию", — сообщил источник из "Юнайтед".



Добавим, что контракт Санчеса с "Юнайтед" рассчитан до 2022 года. По этому контракту "дьяволам" остается выплатить Алексису еще около 50 млн. фунтов.