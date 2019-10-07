"Юнайтед" хочет 25 миллионов фунтов за Санчеса
"Манчестер Юнайтед" потребует 25 миллионов фунтов за нападающего Алексиса Санчеса следующим летом.
Как известно, этот сезон Санчес проводит в "Интере" на правах аренды. Алексис довольно неплохо начал свою карьеру в клубе из Милана и сделал уже несколько намеков, что возвращаться в Манчестер не собирается.
По информации The Sun, возвращению Санчеса не были бы рады и "красные дьяволы". Клуб с "Олд Траффорд" надеется расстаться с 30-летним чилийцем по окончании сезона, причем насовсем.
"Юнайтед" уже назначил цену в 25 млн. фунтов за Санчеса, но почти всю эту сумму будет готов отдать назад покупателю, дабы субсидировать колоссальную зарплату Алексиса в полмиллиона фунтов в неделю.
"Наш план состоит в том, чтобы получить какие-нибудь деньги за него, а затем использовать эти деньги, чтобы выплатить большую часть по его контракту".
"Есть надежда, что после хорошего периода в "Интере" они или какой-нибудь другой клуб захотят забрать его от нас следующим летом".
"Мы установили справедливую цену, потому что в запасе у него еще несколько хороших лет, учитывая его возраст и сильную репутацию", — сообщил источник из "Юнайтед".
Добавим, что контракт Санчеса с "Юнайтед" рассчитан до 2022 года. По этому контракту "дьяволам" остается выплатить Алексису еще около 50 млн. фунтов.
07.10.2019 15:00
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Нет, на самом деле! Санчесу можно только позавидовать. Вот что значит - репутация! Добейся такого уровня, чтобы тебе были готовы платить тележки денег, а ты еще выбирал - уйду в аренду, останусь! Супер! Молодец! Хорошая пенсия скоро будет
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