Гари Невилл обнаружил проблемы в игре "Сити"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл обнаружил проблемы в обороне "Манчестер Сити", и это, как он считает, делает "Ливерпуль" большим фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиге.

В минувший уикенд "красные" продлили свою 100-процентную серию в этом сезоне, вырвав победу у "Лестера" в компенсированное время (2:1), тогда как "горожане" неожиданно уступили на своем поле "Вулверхэмптону" (0:2).



"Сити" позволил своему сопернику создать пугающее количество моментов, и это убедило Невилла, что с командой Хосепа Гвардиолы что-то не так.



"Сити" не в порядке. Их четверка обороны не в порядке, они позволяют соперникам создавать моменты, хотя в прошлом году и в год перед этим такого не было".



"Они не такие, как прежде. Они так высоко установили планку, и в прошлом сезоне "Ливерпуль" не хватило толщины волоса, чтобы взять эту планку. Так что если теперь "Сити" опустился ниже..."



"Сейчас уже можно сказать, что отсутствие замены Венсану Компани и травма Эмерика Лапорта стали большой проблемой для них, потому что они выглядят уязвимо. Другие команды поверили, что могут обыграть их".



"Ливерпуль" определенно является большим фаворитом, но если Ван Дейк или Салах травмируются, все может снова внезапно измениться", — сообщил Невилл в эфире.