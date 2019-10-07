Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре:

"Ливерпуль" ушел в отрыв от " Манчестер Сити" уже на восемь очков, "Манчестер Юнайтед" снова проиграл и опустился на 12-е место, а "Кристал Пэлас" неожиданно всплыл в топ-6 — эти и другие изменения в турнирной таблице подарил нам очередной тур первенства Англии, итоги которого представляем вашему вниманию.





"Ливерпуль" как никогда близок к победе в Премьер-Лиге



Чемпионский титул как никогда близок к "Ливерпулю", и дело не только в солидном преимуществе в восемь очков уже после восьми туров. "Ливерпуль" выглядит сосредоточенным и сконцентрированным на цели, превращая ничьи в победы, тогда как его главный конкурент проигрывает аутсайдерам и позволяет своим соперникам слишком многое у своих ворот.



В восьмом туре "Ливерпуль" был близок к тому, чтобы потерять первые очки, но Садио Мане заработал пенальти, который превратил ничью с "Лестером" в победу "красных". Ранее команда Клоппа не без сложностей взяла три очка с "Шеффилдом", еще раньше поставила под сомнение победу в матче с "Челси", пропустив в концовке, а перед тем добыла волевую победу над "Ньюкаслом". У "Ливерпуля" возникают проблемы, но мерсисайдцы находят пути для достижения победы, тогда как их основной конкурент теряет очки там, где никто этого не ждет.



У "Манчестер Сити" большие проблемы у своих ворот



Несмотря на то, что поражения "горожан" от "Норвича" и "Вулверхэмптона" — это матчи с совершенно разным сценарием, есть у них одна общая сюжетная линия — подопечные Гвардиолы слишком легко подпускали к своим воротам игроков линии атаки соперника, за что в итоге и поплатились. С "канарейками" "Сити" не только допускал Теему Пукки и компанию в собственную штрафную, но и старательно создавал условия для появления голевых моментов усилиями собственных защитников. С "Вулверхэмптоном" история повторилась при том, что в этот раз "Сити" не смог ничего сделать в атаке.



Голевые моменты у ворот Эдерсона стали возникать с пугающей для болельщиков "Сити" регулярностью еще в первом тайме матча с "волками", но тогда Раулю Хименесу и Патрику Кутроне не удалось справиться с волнением и забить чемпиону. Оказалось, что судьба решила сыграть с "Сити" злую штуку и сделать героем матча одного из самых главных транжир Премьер-Лиги — Адаму Траоре, забившего в этой игре больше голов, чем в 72-х предыдущих матчах в дивизионе. Впрочем, виновата в том, что у "Вулверхэмптона" было обилие голевых моментов и во втором тайме, вовсе не судьба, а сама команда Гвардиолы, не сумевшая услышать звоночки, которые громко сигналили о необходимости надежнее играть у своих ворот еще до перерыва.



Как итог — впервые под руководством Гвардиолы "Сити" проиграл в чемпионате дома без забитых голов. "Горожане" лишь второй раз уступили дома при Пепе с разницей более одного мяча. Ранее такое случалось в 2016 году, когда Гвардиола еще знакомился с Премьер-Лигой, а его команда проиграла 1:3 "Челси".



"Вулверхэмптон" снова стал самим собой



Команда, которая с начала прошлого сезона набрала с представителями топ-6 больше очков (сейчас — 20), чем кто-либо, не входящая в "большую шестерку" и гордо носившая звание главной грозы авторитетов Премьер-Лиги, на старте сезона выглядела неубедительно. У "волков" было объективное объяснение возникших на старте чемпионата проблем — они открыли сезон в квалификации Лиги Европы еще в июле, не имея опыты игры на два фронта с постоянными переездами по всей Европе — от Армении до Португалии.



Еще в середине сентября, после того как "волки" проиграли "Браге" и оказались в зоне вылета в чемпионате, казалось, что погоня за двумя зайцами погубит команду Нуну Эшпириту Санту, относящуюся к своей еврокубковой нагрузке очень серьезно. Но именно после того матча "волки" сумели стать самими собой — они выгрызли ничью на поле "Кристал Пэлас", пребывая в меньшинстве, прошли "Рединг" в серии пенальти в Кубке Лиги, добыли свою первую победу в чемпионате над соседом по подвалу турнирной таблицы — "Уотфордом", а затем сотворили небольшой подвиг, обыграв в Турции "Бешикташ". С положительными эмоциями после всех этих свершений и верой в себя "волки" и приехали в гости к "Манчестер Сити", сыграв свой пока что лучший матч в сезоне, который уже не выглядит похожим на провальный для команды Нуну.



"Кристал Пэлас" в шестерке



Восьмой тур получился очень неожиданным, и подчеркнула это самая непредсказуемая команда лиги — "Кристал Пэлас". "Орлы" оказались по итогам тура в топ-6, набрав столько же очков, как и "Лестер" с "Челси", хотя никто бы не удивился тому, что команда Ходжсона занимала бы место в зоне вылета — от "Кристал Пэлас" традиционно можно ждать чего угодно. Впереди у "орлов" сложные испытания — матчи с "Манчестер Сити", "Арсеналом", "Лестером", "Ливерпулем" и "Челси", идущие друг за другом. Но именно в таких матчах команда Ходжсона зачастую демонстрирует свои лучшие качества и умение эффективно играть вторым номером.



"Кристал Пэлас" крайне редко владеет мячом больше соперника, даже в матчах с аутсайдерами, но когда "орлы" добираются до ворот противника — используют свои моменты с поразительной эффективностью. "Пэлас" чаще других бьет пенальти в этом сезоне, да и в прошлом их лучшим бомбардиром стал штатный пенальтист Лука Миливоевич. В игре "Пэлас" не так уж много творчества, но "орлы" не менее опасны для топ-клубов, чем "волки" Нуну Эшпириту Санту, так как их стиль игры ярче всего раскрывается именно в поединках, где нужно связать соперника по рукам и ногам и реализовать свои моменты. Сейчас появление "Пэлас" в топ-6 немного неожиданно, так как хвалят в этом сезоне в основном "Лестер", а "орлы" на этом отрезке набрали столько же очков, как и "лисы", но уже очень скоро мы сможем понять — случайность ли это или закономерность.



"Тоттенхэму" и Маурисио Почеттино пора расставаться



На выходных хватало сенсаций и просто неожиданных результатов, а открылся он матчем, где абсолютно ужасно провалилась еще одна команда из топ-6. Только ленивый не заметил, что у "Тоттенхэма" есть проблемы, и связаны они во многом с тем, что менеджер "шпор" Маурисио Почеттино теряет нити управления командой. Но игра с "Брайтоном" стала тем случаем, когда "Тоттенхэм", казалось, пробивший дно в мидуик, проиграв 2:7 "Баварии", опустился еще ниже.



Абсолютно безвольная игра "шпор" против уже давно не побеждавшего дома "Брайтона" — приговор Почеттино, не сумевшему встряхнуть команду после предыдущего позора. Даниэль Леви, наверное, уже смирился с тем, что скоро нужно будет искать нового менеджера, но его желание получить отступные за Почеттино может стать проблемой для команды в этом сезоне. Очевидно, что сейчас нужно спасать сезон и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов, и Почеттино в его нынешнем состоянии этого сделать не может. Впереди у "Тоттенхэма" два ключевых матча на европейской арене с "Црвеной Звездой" и сложные выезды в гости к "Ливерпулю" и "Эвертону" после соседской разборки с мотивированным последним местом "Уотфордом", потому — есть смысл принять сложное решение уже во время международного перерыва.



"Манчестер Юнайтед" может помочь "Тоттенхэму"



Расстаться с менеджером, который долгие годы выполнял свою работу на пятерку с плюсом, на самом деле очень сложно, и тут на помощь Даниэлю Леви могут прийти его коллеги из "Манчестер Юнайтед", которым небезынтересна персона Почеттино в качестве будущего менеджера "красных дьяволов". Дела у Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне идут еще хуже, чем у Почеттино в "Юнайтед", и международный перерыв будет временем, когда можно ждать кадровых решений и от менеджмента МЮ. Никакого просвета в игре "Юнайтед" не видно — только эпизодические вспышки, отдельно взятые отрезки неплохой игры без стабильности и целостности.



В этой ситуации "Манчестеру" стоит задуматься о смене менеджера без промедлений, к тому же — "Тоттенхэм" сейчас наверняка будет намного сговорчивее при обсуждении компенсации за Почеттино, если она вообще сейчас уместна в свете результатов и игры "шпор". Никто не сомневается в том, что Маурисио Почеттино — отличный менеджер из категории тех, кому можно доверить управление амбициозным проектом. Сейчас у него возникли проблемы психологического плана после длительного периода работы в сложных условиях в "Тоттенхэме" и проигранного финала Лиги Чемпионов, но если случится перезагрузкаН аргентинец вполне способен дать "Юнайтед" ориентир на светлое будущее.



"Астон Вилла" осваивается в Премьер-Лиге



Из всех новичков Премьер-Лиги сезона 2019/20 именно "Астон Виллу" называли наиболее вероятным претендентом на то, чтобы закрепиться в элите всерьез и надолго, но "вилланы" начали сезон неуверенно и некоторое время пребывали в зоне вылета. У команды Дина Смита было две проблемы — неспособность удерживать добытое преимущество и слабая игра на выезде.



"Вилла" снова не смогла удержать победу в предыдущем туре, пропустив в концовке от "Бернли", но в этот уикенд сумела справиться со второй проблемой и взяла свои первые очки на выезде, разгромив "Норвич" — команду, которая дважды обыгрывала "вилланов" в прошлом сезоне в Чемпионшипе и нуждалась в победе не меньше, чем "Вилла". Команда Дина Смита потихоньку осваивается в Премьер-Лиге параллельно с тем, как осваиваются в "Вилле" новички — бразилец Уэсли оформил первый дубль на новом месте, его соотечественник Дуглас Луис забил уже второй гол в сезоне. "Вилла" вполне способна в этом составе завершить кампанию в середине таблицы, а вот "Норвичу" нужно поработать над организацией действий в обороне во время международного перерыва.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru