Салах избежал серьезной травмы в столкновении с Чоудури

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал серьезной травмы в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, после вырванной в компенсированное время победы над "лисами" со счетом 2:1 главный тренер "красных" Юрген Клопп был чрезвычайно недоволен грубым фолом Хамзы Чоудури на Салахе.



Клопп говорил, что такая умышленная грубость должна караться красной карточкой, а не желтой, которую фактически получил Чоудури. Также Юрген подтвердил, что Салах после этого единоборства "не в порядке".



И хотя Мохамед уходил с поля, хромая, углубленное обследование не выявило у него каких-либо серьезных проблем, утверждает Liverpool Echo.



А с учетом того, что Салах не был вызван в сборную Египта на этот международный перерыв, у Мохамеда будет достаточно времени, чтобы полностью восстановиться к следующему матчу "Ливерпуля" — против "Манчестер Юнайтед" 20 октября.