Салах избежал серьезной травмы в столкновении с Чоудури
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал серьезной травмы в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера".
Напомним, после вырванной в компенсированное время победы над "лисами" со счетом 2:1 главный тренер "красных" Юрген Клопп был чрезвычайно недоволен грубым фолом Хамзы Чоудури на Салахе.
Клопп говорил, что такая умышленная грубость должна караться красной карточкой, а не желтой, которую фактически получил Чоудури. Также Юрген подтвердил, что Салах после этого единоборства "не в порядке".
И хотя Мохамед уходил с поля, хромая, углубленное обследование не выявило у него каких-либо серьезных проблем, утверждает Liverpool Echo.
А с учетом того, что Салах не был вызван в сборную Египта на этот международный перерыв, у Мохамеда будет достаточно времени, чтобы полностью восстановиться к следующему матчу "Ливерпуля" — против "Манчестер Юнайтед" 20 октября.
07.10.2019 12:00
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Последние комментарии:
помойке писда. Ван Дейк возвращается в дом куколда
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-3 очка против муму. можете ствить хаты
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блин, шакиру бы лучше вместо него
да хоть тот же окс или лаллана пусть побегают
уж слишком плох стал мо
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дешевый понт дороже денег
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Отличная новость
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Не повезло...скаму))))
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Даже нет радости, как-то, наверное, было бы лучше если отдохнул пару туров
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