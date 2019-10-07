Салах избежал серьезной травмы в столкновении с Чоудури

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал серьезной травмы в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, после вырванной в компенсированное время победы над "лисами" со счетом 2:1 главный тренер "красных" Юрген Клопп был чрезвычайно недоволен грубым фолом Хамзы Чоудури на Салахе.

Клопп говорил, что такая умышленная грубость должна караться красной карточкой, а не желтой, которую фактически получил Чоудури. Также Юрген подтвердил, что Салах после этого единоборства "не в порядке".

И хотя Мохамед уходил с поля, хромая, углубленное обследование не выявило у него каких-либо серьезных проблем, утверждает Liverpool Echo.

А с учетом того, что Салах не был вызван в сборную Египта на этот международный перерыв, у Мохамеда будет достаточно времени, чтобы полностью восстановиться к следующему матчу "Ливерпуля" — против "Манчестер Юнайтед" 20 октября.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 12:00

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  1. frisby 07.10.2019 13:14 # frisby
    помойке писда. Ван Дейк возвращается в дом куколда

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  2. jack-willsher 07.10.2019 12:39 # jack-willsher
    -3 очка против муму. можете ствить хаты

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  3. tursa 07.10.2019 12:21 # tursa
    блин, шакиру бы лучше вместо него
    да хоть тот же окс или лаллана пусть побегают
    уж слишком плох стал мо

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  4. manutd-20champ 07.10.2019 12:18 # manutd-20champ
    дешевый понт дороже денег

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  5. emily-lfc-2005 07.10.2019 12:09 # emily-lfc-2005
    Отличная новость

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  6. redstyle 07.10.2019 12:04 # redstyle
    Не повезло...скаму))))

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  7. webfoot 07.10.2019 12:03 # webfoot
    Даже нет радости, как-то, наверное, было бы лучше если отдохнул пару туров

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