Венгер объяснил плохую игру Погба

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитнику Полю Погба нужно улучшить свою физическую форму и заново найти мотивацию, что начать показывать хороший футбол.

Погба, который в данный момент отсутствует с травмой лодыжки, весьма неубедительно выглядит на старте нового сезона, не сумев вырваться с "Олд Траффорд" минувшим летом.



По мнению Венгера, его 26-летний соотечественник должен решить две проблемы, чтобы ответить своим критикам.



"Во-первых, я думаю, со старта сезона Поль Погба еще никогда не был полностью свободен от травм".



"Он не выглядит полностью уверенным в себе физически, но он тот игрок, который обладает огромной физической мощью. Ему нужно, чтобы его физическое состояние было идеально".



"После этого, когда игрок хочет уйти, и ты не отпускаешь его, ты знаешь, что впереди у тебя процесс восстановления отношений. Это первая вещь, от которой страдает игра".



"Кроме того, лично мне кажется, он ведет себя так, словно понимает, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" не является претендующей на чемпионство командой. Вместе с тем фактом, что его не отпустили из клуба, это сказывается на его игре", — сообщил Венгер beIN Sports.