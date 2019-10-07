Гвардиола: "Восемь очков отставания — это много"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что восемь очков отставания от "Ливерпуля" — это много.

Проиграв в субботу "Вулверхэмптону" со счетом 2:0, "горожане" оказались уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги, где располагается "Ливерпуль", до сих пор не совершивший ни одной потери в этом сезоне.



Учитывая темп конкурента, Гвардиола признает, что отыграть эту дистанцию будет непросто, однако впереди еще слишком много матчей, чтобы сдаваться раньше времени.



"Восемь очков отставания — это много. Они ("Ливерпуль") теряют очки при редком стечении обстоятельств".



"Сегодня мы создали меньше моментов, чем в других матчах. Даже против "Норвича" мы создали больше".



"Мы противостояли столь многим командам, которые глубоко обороняются и более-менее нам удавалось найти путь к воротам, но сегодня у нас возникли с этим проблемы. Лучше не думать, что одна команда в восьми очках впереди".



"Я знаю этих парней. Им совершенно небезразлично, и они по-прежнему способны на все. Что случилось, то случилось. Большинство команд, становившихся чемпионами, не могли этого повторить на следующий год. Сегодня мы не сыграли на своем уровне. Мы хорошо провели предыдущие матчи, но теперь мы сильно отстаем. Я осознаю это".



"Ливерпуль" не теряет очков, но мы только в октябре, и предстоит сыграть еще много матчей, во многих соревнованиях", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.