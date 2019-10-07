Гвардиола: "Восемь очков отставания — это много"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что восемь очков отставания от "Ливерпуля" — это много.

Проиграв в субботу "Вулверхэмптону" со счетом 2:0, "горожане" оказались уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги, где располагается "Ливерпуль", до сих пор не совершивший ни одной потери в этом сезоне.

Учитывая темп конкурента, Гвардиола признает, что отыграть эту дистанцию будет непросто, однако впереди еще слишком много матчей, чтобы сдаваться раньше времени.

"Восемь очков отставания — это много. Они ("Ливерпуль") теряют очки при редком стечении обстоятельств".

"Сегодня мы создали меньше моментов, чем в других матчах. Даже против "Норвича" мы создали больше".

"Мы противостояли столь многим командам, которые глубоко обороняются и более-менее нам удавалось найти путь к воротам, но сегодня у нас возникли с этим проблемы. Лучше не думать, что одна команда в восьми очках впереди".

"Я знаю этих парней. Им совершенно небезразлично, и они по-прежнему способны на все. Что случилось, то случилось. Большинство команд, становившихся чемпионами, не могли этого повторить на следующий год. Сегодня мы не сыграли на своем уровне. Мы хорошо провели предыдущие матчи, но теперь мы сильно отстаем. Я осознаю это".

"Ливерпуль" не теряет очков, но мы только в октябре, и предстоит сыграть еще много матчей, во многих соревнованиях", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 07.10.2019 11:47 # chebrec
    Лысый шарлатан усыпляет бдительность

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  2. liver-red-son 07.10.2019 11:21 # liver-red-son
    Принцесса!

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  3. roberto-89 07.10.2019 11:10 # roberto-89
    Королева!

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  4. tyhonovecky 07.10.2019 11:06 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  5. lovrentiy 07.10.2019 10:57 # lovrentiy
    У Ливерпуля сейчас команда подсела, все же тяжело играть одним составом на два фронта, благо сейчас перерыв на 2 недели.

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  6. alexomck 07.10.2019 10:39 # alexomck
    в прошлом году на 48 отставали и он также ныл всю дорогу - дежавю.

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  7. arhangel777 07.10.2019 10:36 # arhangel777
    Ливерпуль конечно очень силен, Клопп проделал великолепную работу и создал очень мощную команду, это будет отрицать только глупец. У Сити начинают стареть некоторые сторожили клуба и новички еще не до конца влились в состав, хороший пример тот же Марез, который в прошлом сезоне играл вообще на половину своих возможностей, но сейчас уже выходит на более высокие показатели. Думаю Пеп все же сможет адаптировать новичков и молодняк (того же Фодена за место Сильвы)! Думаю в этом сезоне уже не стоит ждать большых результатов, возможно что то удастся показать в ЛЧ, поглядим.
    Come on, City!!!

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  8. shinigami 07.10.2019 10:28 # shinigami
    В этом году твои штучки не прокатят, лысик. Следи за своей командой лучше.

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  9. naby-keita 07.10.2019 10:26 # naby-keita
    4-сезон у руля, Пепу всё надоело

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  10. chr1s8rown 07.10.2019 10:25 # chr1s8rown
    Подлый трус

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  11. gidro-met 07.10.2019 10:14 # gidro-met
    эпоха романтики вместе со старением Сильвы и Ферны заканчавается. Зинченки и Родри не то пальто.

    Скоро придет век сыгранных ребят с академии аля Барса с Хави_Ньестой

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  12. lfcynwa 07.10.2019 10:08 # lfcynwa
    это много, но это Ливерпуль. 30 лет выглядит как проклятие какое-то.
    бОльшим проклятием видится только Отаменди в защите

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  13. beatles-red 07.10.2019 10:07 # beatles-red
    Ты лучше об Арсенале подумай, дышашие за спиной

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  14. mufc1994 07.10.2019 10:02 # mufc1994
    2 очка до зоны вылета - это зае6ись (с) срульшер

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