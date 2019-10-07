Гвардиола: "Восемь очков отставания — это много"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что восемь очков отставания от "Ливерпуля" — это много.
Проиграв в субботу "Вулверхэмптону" со счетом 2:0, "горожане" оказались уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги, где располагается "Ливерпуль", до сих пор не совершивший ни одной потери в этом сезоне.
Учитывая темп конкурента, Гвардиола признает, что отыграть эту дистанцию будет непросто, однако впереди еще слишком много матчей, чтобы сдаваться раньше времени.
"Восемь очков отставания — это много. Они ("Ливерпуль") теряют очки при редком стечении обстоятельств".
"Сегодня мы создали меньше моментов, чем в других матчах. Даже против "Норвича" мы создали больше".
"Мы противостояли столь многим командам, которые глубоко обороняются и более-менее нам удавалось найти путь к воротам, но сегодня у нас возникли с этим проблемы. Лучше не думать, что одна команда в восьми очках впереди".
"Я знаю этих парней. Им совершенно небезразлично, и они по-прежнему способны на все. Что случилось, то случилось. Большинство команд, становившихся чемпионами, не могли этого повторить на следующий год. Сегодня мы не сыграли на своем уровне. Мы хорошо провели предыдущие матчи, но теперь мы сильно отстаем. Я осознаю это".
"Ливерпуль" не теряет очков, но мы только в октябре, и предстоит сыграть еще много матчей, во многих соревнованиях", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
07.10.2019 10:00
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Последние комментарии:
Лысый шарлатан усыпляет бдительность
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Принцесса!
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Королева!
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КОРОЛЬ!!!
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У Ливерпуля сейчас команда подсела, все же тяжело играть одним составом на два фронта, благо сейчас перерыв на 2 недели.
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в прошлом году на 48 отставали и он также ныл всю дорогу - дежавю.
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Ливерпуль конечно очень силен, Клопп проделал великолепную работу и создал очень мощную команду, это будет отрицать только глупец. У Сити начинают стареть некоторые сторожили клуба и новички еще не до конца влились в состав, хороший пример тот же Марез, который в прошлом сезоне играл вообще на половину своих возможностей, но сейчас уже выходит на более высокие показатели. Думаю Пеп все же сможет адаптировать новичков и молодняк (того же Фодена за место Сильвы)! Думаю в этом сезоне уже не стоит ждать большых результатов, возможно что то удастся показать в ЛЧ, поглядим.
Come on, City!!!
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В этом году твои штучки не прокатят, лысик. Следи за своей командой лучше.
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4-сезон у руля, Пепу всё надоело
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Подлый трус
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эпоха романтики вместе со старением Сильвы и Ферны заканчавается. Зинченки и Родри не то пальто.
Скоро придет век сыгранных ребят с академии аля Барса с Хави_Ньестой
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это много, но это Ливерпуль. 30 лет выглядит как проклятие какое-то.
бОльшим проклятием видится только Отаменди в защите
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Ты лучше об Арсенале подумай, дышашие за спиной
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2 очка до зоны вылета - это зае6ись (с) срульшер
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