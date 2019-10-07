Сульшер принес извинения фанатам "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер извинился перед фанатами своего клуба после поражения 1:0 против "Ньюкасла".
Проиграв на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье, "красные дьяволы" оказались в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в двух очках от зоны вылета.
Таким образом, "Юнайтед" набрал только 17 очков в 17 первых матчах Премьер-Лиги при Сульшере — за аналогичный период при Жозе Моуриньо, например, было набрано 26 баллов. Оле Гуннар понимает, что он не оправдывает ожиданий фанатов.
"Мы не рады своими результатами, и я должен принести извинения фанатам, однако мы затеяли перестройку, и мы доведем начатое до конца".
"Игроки выкладываются изо всех сил ради этой футболки, но в данный момент мы в непривычной для себя позиции. Некоторым парням слегка не хватает хладнокровия. Они остаются сплоченными, но мы создаем недостаточно моментов, чтобы побеждать в матчах".
"Ответственность за это — на мне. Мне нужно привести их мысли в порядок. Молодым парням не хватает уверенности в себе, и мы с тренерским штабом и опытными игроками должны помочь им в этом".
"Мы значительно усложнили свою задачу по попаданию в топ-4. Мы должны добиваться результатов, выдать хорошую серию, набрать ход. В этом клубе ты должен стремиться к победе в каждом матче, но в данный момент мы не можем выигрывать матчи", — цитирует Сульшера Daily Star.
07.10.2019 09:00
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Последние комментарии:
"Сорян, короче", добавил Сульшер
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Когда игроки выкладываются из всех сил, то у них судорги начинаются, а их я видел только у игроков Ньюкасла
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ну хоть всю ответственность взял на себя и извинился, это плюсик как не крути!
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Красава горлум.
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топчик, это вам не Мауриньо со своим УВАЖЕНИЕ, мать Вашу, УВАЖЕНИЕ!!! после пресс-конференций.
Сульшер добрый челик
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да все нормас Оле, ты ахуенный топовый тренер )))))
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а душка отставку попросить не хватает, хуесосина
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на колени вставал, аки "самсунги"?:)
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Держись бро до матча с ЛФК! Потом пойдешь на х*й
ps ебаный хуесос machete147703, собирись сука под этим комментом.
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