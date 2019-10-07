Сульшер принес извинения фанатам "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер извинился перед фанатами своего клуба после поражения 1:0 против "Ньюкасла".

Проиграв на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье, "красные дьяволы" оказались в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в двух очках от зоны вылета.

Таким образом, "Юнайтед" набрал только 17 очков в 17 первых матчах Премьер-Лиги при Сульшере — за аналогичный период при Жозе Моуриньо, например, было набрано 26 баллов. Оле Гуннар понимает, что он не оправдывает ожиданий фанатов.

"Мы не рады своими результатами, и я должен принести извинения фанатам, однако мы затеяли перестройку, и мы доведем начатое до конца".

"Игроки выкладываются изо всех сил ради этой футболки, но в данный момент мы в непривычной для себя позиции. Некоторым парням слегка не хватает хладнокровия. Они остаются сплоченными, но мы создаем недостаточно моментов, чтобы побеждать в матчах".

"Ответственность за это — на мне. Мне нужно привести их мысли в порядок. Молодым парням не хватает уверенности в себе, и мы с тренерским штабом и опытными игроками должны помочь им в этом".

"Мы значительно усложнили свою задачу по попаданию в топ-4. Мы должны добиваться результатов, выдать хорошую серию, набрать ход. В этом клубе ты должен стремиться к победе в каждом матче, но в данный момент мы не можем выигрывать матчи", — цитирует Сульшера Daily Star.


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 896

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 07.10.2019 09:37 # radik86radik
    "Сорян, короче", добавил Сульшер

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  2. ilovemanutd 07.10.2019 09:33 # ilovemanutd
    Когда игроки выкладываются из всех сил, то у них судорги начинаются, а их я видел только у игроков Ньюкасла

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  3. scauzer11 07.10.2019 09:30 # scauzer11
    ну хоть всю ответственность взял на себя и извинился, это плюсик как не крути!

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  4. electric 07.10.2019 09:21 # electric
    Красава горлум.

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  5. naby-keita 07.10.2019 09:09 # naby-keita
    топчик, это вам не Мауриньо со своим УВАЖЕНИЕ, мать Вашу, УВАЖЕНИЕ!!! после пресс-конференций.
    Сульшер добрый челик

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  6. only--liverpool 07.10.2019 09:06 # only--liverpool
    да все нормас Оле, ты ахуенный топовый тренер )))))

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  7. quavo 07.10.2019 09:02 # quavo
    а душка отставку попросить не хватает, хуесосина

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  8. alexomck 07.10.2019 09:02 # alexomck
    на колени вставал, аки "самсунги"?:)

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  9. tigerpool 07.10.2019 09:01 # tigerpool
    Держись бро до матча с ЛФК! Потом пойдешь на х*й

    ps ебаный хуесос machete147703, собирись сука под этим комментом.

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