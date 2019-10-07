Сульшер принес извинения фанатам "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер извинился перед фанатами своего клуба после поражения 1:0 против "Ньюкасла".

Проиграв на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье, "красные дьяволы" оказались в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в двух очках от зоны вылета.



Таким образом, "Юнайтед" набрал только 17 очков в 17 первых матчах Премьер-Лиги при Сульшере — за аналогичный период при Жозе Моуриньо, например, было набрано 26 баллов. Оле Гуннар понимает, что он не оправдывает ожиданий фанатов.



"Мы не рады своими результатами, и я должен принести извинения фанатам, однако мы затеяли перестройку, и мы доведем начатое до конца".



"Игроки выкладываются изо всех сил ради этой футболки, но в данный момент мы в непривычной для себя позиции. Некоторым парням слегка не хватает хладнокровия. Они остаются сплоченными, но мы создаем недостаточно моментов, чтобы побеждать в матчах".



"Ответственность за это — на мне. Мне нужно привести их мысли в порядок. Молодым парням не хватает уверенности в себе, и мы с тренерским штабом и опытными игроками должны помочь им в этом".



"Мы значительно усложнили свою задачу по попаданию в топ-4. Мы должны добиваться результатов, выдать хорошую серию, набрать ход. В этом клубе ты должен стремиться к победе в каждом матче, но в данный момент мы не можем выигрывать матчи", — цитирует Сульшера Daily Star.